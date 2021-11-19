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Мигранты покинули лагерь на границе Беларуси и Польши

Пятница, 19 ноября 2021, 17:29
Мигранты покинули лагерь на границе Беларуси и Польши
скриншот

Полиция Польши заявила, что мигранты покинули стихийный лагерь в лесу возле контрольно-пропускного пункта "Кузьница-Брузги" на территории Белоруссии.

Об этом пишет "Европейская правда".

"Покинутые лагеря возле Кузницы в результате решительной позиции польских служб", - говорится в сообщении полиции Подляшского воеводства в Twitter.

Они также опубликовали видео с беспилотника, на котором видна безлюдная полоса у границы, где раньше стояли палатки, а также брошенные ветки деревьев, бревна и доски. Палаток на месте нет.

Польские пограничники также опубликовали видео, на котором видно, как белорусские службы убирают место заброшенного лагеря у пограничного перехода.

Ранее Беларусь заявила о ликвидации основных лагерей мигрантов на границе с Польшей и перемещении людей в пограничный транспортно-логистический центр.

После переговоров Ангелы Меркель и Александра Лукашенко стало известно, что Еврокомиссия будет вести технические переговоры, в том числе с белорусскими властями, для возвращения в родные страны мигрантов, пытающихся через территорию Беларуси попасть в ЕС.

Смотрите также: "Миграционная война" Лукашенко из ЕС: ключевые видео из границы

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Темы: БеларусьПольша
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