На Сумщині через аварію поле залило нафтою
П'ятниця, 19 листопада 2021, 19:10
У Сумській області на ділянці нафтопроводу сталась розгерметизація й розлив нафти в полі.
Джерело: Державна екологічна інспекція у telegram
Дослівно: "До Державної екологічної інспекції у Сумській області надійшло оперативне повідомлення про розгерметизацію нафтопроводу Лутище-Качанівка.
Внаслідок аварії на землях біля об’єкта стався розлив нафтоводяної суміші на ділянці зораного поля. Орієнтовна площа забруднення - 210 м2".
Деталі: На місце аварії прибули інспектори для визначення точної площі виливу та взяття проб ґрунту.
Комісія нафтогазовидобувного управління "Охтирканафтогаз" ПАТ "Укрнафта" встановлює причини аварії.
Українська правда