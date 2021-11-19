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На Сумщині через аварію поле залило нафтою

П'ятниця, 19 листопада 2021, 18:10
На Сумщині через аварію поле залило нафтою
Розлив нафти в полі. Фото: Держекоінспекція

У Сумській області на ділянці нафтопроводу сталась розгерметизація й розлив нафти в полі.

Джерело: Державна екологічна інспекція у telegram

Дослівно: "До Державної екологічної інспекції у Сумській області надійшло оперативне повідомлення про розгерметизацію нафтопроводу Лутище-Качанівка. 

Внаслідок аварії на землях біля об’єкта стався розлив нафтоводяної суміші на ділянці зораного поля. Орієнтовна площа забруднення - 210 м2".

Деталі: На місце аварії прибули інспектори для визначення точної площі виливу та взяття проб ґрунту.

Комісія нафтогазовидобувного управління "Охтирканафтогаз" ПАТ "Укрнафта" встановлює причини аварії.

Місце розгерметизації в трубі
Місце розгерметизації в трубі
Держекоінспекція

Українська правда

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Теми: нафтаекологіяаваріяСумська область
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