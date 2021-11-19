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В Сумской области из-за аварии поле залило нефтью

Пятница, 19 ноября 2021, 18:10
В Сумской области из-за аварии поле залило нефтью
Разлив нефти в поле. Фото: Госэкоинспекция

В Сумской области на участке нефтепровода произошла разгерметизация и разлив нефти в поле.

Источник: Государственная экологическая инспекция в telegram

Дословно: "В Государственную экологическую инспекцию в Сумской области поступило оперативное сообщение о разгерметизации нефтепровода Лутище-Качановка.

В результате аварии на землях возле объекта произошел разлив нефтеводной смеси на участке вспаханного поля. Ориентировочная площадь загрязнения – 210 м2".

Детали: На место аварии прибыли инспекторы для определения точной площади разлития и изымания проб грунта.

Комиссия нефтегазодобывающего управления "Ахтырканефтегаз" ПАО "Укрнафта" устанавливает причины аварии.

Место разгерметизации нефтепровода
Место разгерметизации нефтепровода
Госэкоинспекция

Украинская правда

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Темы: нефтьэкологияаварияСумская область
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