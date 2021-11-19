В Сумской области из-за аварии поле залило нефтью
Пятница, 19 ноября 2021, 19:10
В Сумской области на участке нефтепровода произошла разгерметизация и разлив нефти в поле.
Источник: Государственная экологическая инспекция в telegram
Дословно: "В Государственную экологическую инспекцию в Сумской области поступило оперативное сообщение о разгерметизации нефтепровода Лутище-Качановка.
В результате аварии на землях возле объекта произошел разлив нефтеводной смеси на участке вспаханного поля. Ориентировочная площадь загрязнения – 210 м2".
Детали: На место аварии прибыли инспекторы для определения точной площади разлития и изымания проб грунта.
Комиссия нефтегазодобывающего управления "Ахтырканефтегаз" ПАО "Укрнафта" устанавливает причины аварии.
Украинская правда