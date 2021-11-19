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В ЄС схвалили перші таблетки від коронавірусу

П'ятниця, 19 листопада 2021, 19:40
MOLNUPIRAVIR, ФОТО з САЙТу NEWS.EMORY.EDU

Агентство ЄС з лікарських засобів (EMA) надало екстрений дозвіл на коронавірусний препарат "Молнупіравір" від американського фармацевтичного гіганта MSD.

Про це йдеться у заяві агентства, повідомляє "Європейська правда".

"Комітет EMA з лікарських засобів (CHMP) видав рекомендації щодо використання Lagevrio (також відомого як молнупіравір або MK 4482) для лікування COVID-19. Ліки, які наразі не зареєстровані в ЄС, можна використовувати для лікування дорослих з COVID-19, які не потребують додаткового кисню та мають підвищений ризик розвитку важкої форми коронавірусу", - йдеться у заяві.

Зазначається, що таблетки слід вводити в курс лікування якомога швидше після встановлення діагнозу COVID-19 і протягом 5 днів від початку симптомів. Ліки, що випускаються у вигляді капсул, слід приймати двічі на день протягом 5 днів.

На початку листопада Велика Британія стала першою країною у світі, яка схвалила препарат "Молнупіравір".

За інформацією виробника, засіб знижує здатність коронавірусу розмножуватися в клітинах організму і таким чином уповільнює подальший розвиток COVID-19.

EMA також оголосила про початок процедури перевірки таблеток від коронавірусу Paxlovid від американського фармацевтичного гіганта Pfizer.

За словами виробника, препарат знижує ймовірність госпіталізації або смерті на 89% у пацієнтів з високим ризиком після коронавірусної інфекції.

Теми: ЄСкоронавірус


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