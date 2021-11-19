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В ЕС одобрили первые таблетки от коронавируса

Пятница, 19 ноября 2021, 19:40
MOLNUPIRAVIR, ФОТО С САЙТА NEWS.EMORY.EDU

Агентство ЕС по лекарственным средствам (EMA) предоставило экстренное разрешение на коронавирусный препарат "Молнупиравир" от американского фармацевтического гиганта MSD.

Об этом говорится в заявлении агентства, сообщает "Европейская правда".

"Комитет EMA по лекарственным средствам (CHMP) издал рекомендации по использованию Lagevrio (также известного как молнупиравир или MK 4482) для лечения COVID-19. Лекарство, которое в настоящее время не зарегистрировано в ЕС, можно использовать для лечения взрослых, которые не нуждаются в дополнительном кислороде и имеют повышенный риск развития тяжелой формы коронавируса", - говорится в заявлении.

Отмечается, что таблетки следует вводить в курс лечения как можно скорее после диагноза COVID-19 и в течение 5 дней от начала симптомов. Лекарство, выпускаемое в виде капсул, следует принимать дважды в день в течение 5 дней.

В начале ноября Великобритания стала первой страной в мире, одобрившей препарат "Молнупиравир".

По информации производителя, средство снижает способность коронавируса размножаться в клетках организма и, таким образом, замедляет дальнейшее развитие COVID-19.

EMA также объявила о начале процедуры проверки таблеток от коронавируса Paxlovid от американского фармацевтического гиганта Pfizer.

По словам производителя, препарат снижает вероятность госпитализации или смерти на 89% у пациентов с высоким риском после коронавирусной инфекции.

Темы: ЕСкоронавирус
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