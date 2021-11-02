Індія обіцяє скоротити викиди вуглецю до нуля до 2070 року
Індія пообіцяла скоротити свої викиди вуглецю до нуля до 2070 року.
Джерело: BBC
Деталі: Крім того, Індія зобов’язалася до 2030 року отримувати 50% своєї енергії з відновлюваних джерел і скоротити загальні прогнозовані викиди вуглецю на мільярд тонн.
Чистий нуль, або нейтралізація викидів вуглецю, означає відсутність збільшення кількості парникових газів в атмосфері.
Індія є четвертим за величиною джерелом викидів вуглекислого газу у світі після Китаю, США та ЄС. Китай оголосив про плани забезпечення вуглецевої нейтральності до 2060 року, тоді як США та ЄС прагнуть досягти нульового рівня викидів до 2050 року.
Нагадаємо: На початку жовтня Рада ООН з прав людини визнала доступ до чистого та здорового довкілля фундаментальним людським правом.
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