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Індія обіцяє скоротити викиди вуглецю до нуля до 2070 року

Вівторок, 2 листопада 2021, 00:42
SAJJAD HUSSAIN/AFP via Getty Images

Індія пообіцяла скоротити свої викиди вуглецю до нуля до 2070 року.

Джерело: BBC

Деталі: Крім того, Індія зобов’язалася до 2030 року отримувати 50% своєї енергії з відновлюваних джерел і скоротити загальні прогнозовані викиди вуглецю на мільярд тонн.

Чистий нуль, або нейтралізація викидів вуглецю, означає відсутність збільшення кількості парникових газів в атмосфері.

Індія є четвертим за величиною джерелом викидів вуглекислого газу у світі після Китаю, США та ЄС. Китай оголосив про плани забезпечення вуглецевої нейтральності до 2060 року, тоді як США та ЄС прагнуть досягти нульового рівня викидів до 2050 року.

Нагадаємо: На початку жовтня Рада ООН з прав людини  визнала доступ до чистого та здорового довкілля  фундаментальним людським правом.

Знати більше: "Червоний код для людства": ООН попереджає про катастрофічні зміни клімату

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Теми: Індіяекологія


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