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Біля Павлополя загинув український військовий

Вівторок, 2 листопада 2021, 06:24
Біля Павлополя загинув український військовий
ANATOLII STEPANOV/AFP via Getty Images

2 листопада на Донбасі загинув український військовий – внаслідок ворожого обстрілу зі стрілецької зброї в напрямку Павлополя.

Джерело: штаб ООС

Деталі: Крім того, 1 листопада на Донбасі було 11 порушень режиму припинення вогню, 2 з яких – з забороненого Мінськими домовленостями озброєння.

Поблизу Новолуганського  ворог вісім разів стріляв з мінометів калібру 82 мм, гранатометів різних систем та стрілецьої зброї.

Неподалік Світлодарська та Водяного  російські найманці задіяли гранатомети різних систем і стрілецьку зброю.

Біля Авдіївки окупанти вели вогонь з мінометів калібру 82 мм.

Як зазначається, українські військові відкривали вогонь у відповідь.

Українська правда
Теми: Об'єднані сили на Донбасі
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