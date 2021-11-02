Біля Павлополя загинув український військовий
Вівторок, 2 листопада 2021, 06:24
2 листопада на Донбасі загинув український військовий – внаслідок ворожого обстрілу зі стрілецької зброї в напрямку Павлополя.
Джерело: штаб ООС
Деталі: Крім того, 1 листопада на Донбасі було 11 порушень режиму припинення вогню, 2 з яких – з забороненого Мінськими домовленостями озброєння.
Поблизу Новолуганського ворог вісім разів стріляв з мінометів калібру 82 мм, гранатометів різних систем та стрілецьої зброї.
Неподалік Світлодарська та Водяного російські найманці задіяли гранатомети різних систем і стрілецьку зброю.
Біля Авдіївки окупанти вели вогонь з мінометів калібру 82 мм.
Як зазначається, українські військові відкривали вогонь у відповідь.
Українська правда