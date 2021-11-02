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У Києві антирекорди за кількістю хворих і померлих від Covid

Вівторок, 2 листопада 2021, 07:51
У Києві антирекорди за кількістю хворих і померлих від Covid
Фото з kyivcity.gov.ua

1 листопада в Києві зареєстрували 1 738 випадків захворювання на коронавірусну хворобу і 60 смертей від неї – це максимальні значення з початку пандемії Covid-19. 

Джерело: статистика Міністерства охорони здоров'я і пост мера Віталія Кличка

Деталі: Серед інших регіонів України Київ на першому місці за летальними випадками та на 5-му за добовим приростом хворих.

Госпіталізували в цей понеділок 211 жителів столиці з коронавірусом. Ще 371 людину госпіталізували з підозрою на Covid-19 та пневмонією.

Серед нових хворих 986 жінок і 618 чоловіків, а також 134 дитини (зокрема дівчинка 20 днів і хлопчик віком 1 місяць). Серед 60 померлих 39 жінок і 21 чоловік. 

Найбільше випадків захворювання виявили в Деснянському (569), Дарницькому (262) та в Святошинському (254) районах столиці.

Минулої доби одужали від коронавірусної хвороби 1 157 мешканців столиці. 

За офіційними даними, у столиці зараз мають коронавірус 24 644 людини, а це 831 випадок на 100 тисяч мешканців. 

Нагадаємо: За добу 26  жовтня у столиці зареєстрували 1 416 нових випадків коронавірусу і антирекорд смертей: 54 людини померли, зокрема 1-річна дитина.

Київ із 1 листопада в червоній зоні, посилено карантинні обмеження для невакцинованих громадян.

УП, доповнено об 11:10

"Українська правда" в Threads

Теми: КиївCovid-2019епідеміякоронавірус
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