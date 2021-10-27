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У Києві чергові covid-антирекоди: 1 416 нових хворих і 54 смерті

Середа, 27 жовтня 2021, 10:38
Фото Ельдара Сарахмана, УП

За добу 26  жовтня у столиці зареєстрували 1416 нових випадків коронавірусу, 54 людини померли, зокрема, 1-річна дитина – це найвища цифра з початку року.

Джерело: мер Києва Віталій Кличко у Facebook

Пряма мова Кличка: "1416 підтверджених випадків захворювання на коронавірус. 54 летальних випадки від вірусу: 23 жінки від 52 до 97 років, 30 чоловіків від 44 до 93 років та 1 хлопчик віком 1 рік".

Деталі: Серед нових хворих 179 дітей: 95 дівчаток від 4 днів до 17 років і 84 хлопчики від 2 місяців до 17 років.

Найбільше випадків захворювання виявили у Дарницькому (247), Деснянському (176) та в Святошинському (162) районах.

Також зростає кількість госпіталізованих: за добу у лікарні поклали 150 хворих на коронавірус та 413 людей з підозрою на Covid-19 та пневмоніями.

Загалом з початку пандемії у столиці уже 254 337 підтверджених випадків коронаврусу, 5 991 хворий помер, подолали коронавірус 227 334  мешканці столиці, з них 573 за минулу добу.

Знати більше: COVID-19 і вакцинація проти коронавірусу – динаміка пандемії в інфографіці УП

Передісторія:

Українська правда
Теми: Київкоронавірус


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