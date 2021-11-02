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Свіжі рейтинги: Зеленський лідирує з відривом, Тимошенко у трійці

Вівторок, 2 листопада 2021, 10:10
Свіжі рейтинги: Зеленський лідирує з відривом, Тимошенко у трійці
Юлія Тимошенко, фото: "Батьківщина"

Лідером президентського рейтингу залишається чинний глава держави Володимир Зеленський, а у трійку лідерів потрапила лідерка "Батьківщини" Юлія Тимошенко, обігнавши Юрія Бойка.

Джерело: результати соціологічного дослідження, проведеного 21-23 жовтня Соціологічною групою "Рейтинг"

Деталі: Згідно з соціологією, якби найближчим часом відбулися вибори президента, то 25,1% проголосували б за Зеленського серед тих, хто голосуватиме та визначився з вибором.

П’ятого президента Петра Порошенка підтримали б 14,1% людей.

З трійки лідерів вибув Юрій Бойко, якого б підтримали 9,5%. На його місці – Юлія Тимошенко з 10,1% підтримки.

З відривом йдуть інші кандидати: 7,3% – Д. Разумков, 7,1% – І. Смешко, 6,0% – Є. Мураєв, 5,1% – В. Гройсман, 4,3% – А. Гриценко, 3,9% – О. Ляшко, 2,0% – О. Тягнибок, 1,5% – А. Садовий. 

 

Довідково: Вибіркова сукупність опитаних – 2500 респондентів. Помилка репрезентативності дослідження з довірчою імовірністю 0,95: не більше 2,0.

 

Нагадаємо: Трійку лідерів завжди закривав Бойко. Наприклад, у вересні його підтримка була 10,9%, а Тимошенко – 9,2%. У травні в Бойка було 11,9, у Тимошенко 11,1.

Українська правда

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Теми: соціологіяЗеленськийПорошенкоТимошенкоБойко
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