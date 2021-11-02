Усі розділи
Укр Рус Eng  Підтримати УП
Укр Рус Eng
up shop

Ярош став радником головнокомандувача ЗСУ

Вівторок, 2 листопада 2021, 10:31
Ярош став радником головнокомандувача ЗСУ
Залужний і Ярош, фото з Facebook Яроша

Колишній лідер "Правого сектора", командувач "Української добровольчої армії", колишній народний депутат Дмитро Ярош став радником головнокомандувача Збройних сил України Валерія Залужного.

Джерело: пост Яроша у Facebook

Пряма мова Яроша: "Наказом генерал-лейтенанта Валерія Залужного призначений радником головнокомандувача Збройних сил України.

Дякую за довіру! Разом переможемо! Україна понад усе!".

Деталі: Ярош продемонстрував у соцмережі фотографію посвідчення радника.

 

Читайте також інтерв' ю Дмитро Ярош: Путін може померти в будь-який момент

"Українська правда" у Threads

Теми: ЯрошЗбройні силиармія
Реклама:
Шановні читачі, просимо дотримуватись Правил коментування
Головне сьогодні

Депутату, який підірвав гранати на сесії сільради, повідомили про підозру

Зеленський провів тригодинну Ставку: фортифікації й виробництво зброї

Міністр: Україна та Румунія вирішили 20-річний спір щодо каналу "Дунай – Чорне море"

фотоУ Києві демонтували ще один пам'ятник

Помер емір Кувейту

Мер Лондона відмовив Кличку в наданні автівок, які здали на брухт

Усі новини...
Ярош
Через 6 років після затримання ФСБ заявила, що викрила українського "топшпигуна" з "візиткою Яроша"
Генштаб не зізнається про роль Яроша. Той проінспектував свою добровольчу армію
Ярош закликав побратимів бути напоготові
Останні новини
20:13
Підрив гранат на сесії на Закарпатті: один із потерпілих помер
20:10
оновленоУ Києві та низці областей оголошували тривогу через загрозу балістики
19:59
Колись наближеного до Папи кардинала засудили на 5,5 року за фінансові злочини
19:47
Найбільше ворог атакує на Авдіївському напрямку – зведення Генштабу
19:38
За даними ЗМІ, Австрія досі блокує 12-й пакет санкцій ЄС проти Росії
19:27
Угорщина шантажує Болгарію щодо вступу в Шенген через податок на російський газ
19:15
Депутату, який підірвав гранати на сесії сільради, повідомили про підозру
19:01
Добровольці в армії Естонії вивчатимуть досвід України в застосуванні дронів
18:57
Зеленський про збиття ракет: Patriot, NASAMS, Gepard працюють на відмінно
18:52
Сійярто просить не вірити "таблоїдам", які писали про приниження Орбана на саміті ЄС
Усі новини...
Реклама: