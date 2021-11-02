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Ярош став радником головнокомандувача ЗСУ

Вівторок, 2 листопада 2021, 11:31
Залужний і Ярош, фото з Facebook Яроша

Колишній лідер "Правого сектора", командувач "Української добровольчої армії", колишній народний депутат Дмитро Ярош став радником головнокомандувача Збройних сил України Валерія Залужного.

Джерело: пост Яроша у Facebook

Пряма мова Яроша: "Наказом генерал-лейтенанта Валерія Залужного призначений радником головнокомандувача Збройних сил України.

Дякую за довіру! Разом переможемо! Україна понад усе!".

Деталі: Ярош продемонстрував у соцмережі фотографію посвідчення радника.

 

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Теми: ЯрошЗбройні силиармія


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