Ярош став радником головнокомандувача ЗСУ
Вівторок, 2 листопада 2021, 10:31
Колишній лідер "Правого сектора", командувач "Української добровольчої армії", колишній народний депутат Дмитро Ярош став радником головнокомандувача Збройних сил України Валерія Залужного.
Джерело: пост Яроша у Facebook
Пряма мова Яроша: "Наказом генерал-лейтенанта Валерія Залужного призначений радником головнокомандувача Збройних сил України.
Дякую за довіру! Разом переможемо! Україна понад усе!".
Деталі: Ярош продемонстрував у соцмережі фотографію посвідчення радника.
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