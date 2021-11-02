Локдаун у Києві може тривати щонайменше місяць – Кличко

Міський голова Києва Віталій Кличко заявив, що за прогнозами фахівців локдаун у столиці може тривати щонайменше місяць, а пік захворюваності на коронавірус ще попереду.

Джерело: Кличко в ефірі "Україна 24"

Пряма мова: "Все залежить від динаміки захворюваності, від заповненості ліжок у лікарнях. Але попередньо фахівці говорять, що дуже складний період може тривати щонайменше протягом місяця.

Але, якщо через два-три тижні ми побачимо, що захворюваність піде на спад, якщо ми підійдемо до критеріїв "помаранчевої" зони, відповідно до цього комісія з надзвичайних ситуацій міста буде ухвалювати рішення про послаблення деяких обмежень. На сьогодні, на жаль, такої тенденції поки немає.

І піку захворюваності, як зазначають фахівці, вірусологи, лікарі, ми ще не досягли".

Деталі: За словами Кличка, міська влада забезпечує лікарні необхідним обладнанням, медикаментами і виплачує надбавки медикам.

Наразі в Києві підготовлені понад 6 тисяч ліжок. Лікарні заповнені на 70%, ліжок з киснем заповнено майже 80%.

Міський голова додав, що поки кисень у місті є. Ситуація з коронавірусом, за словами Кличка, складна, але стабільна і контрольована.

Реанімації в лікарнях Києва майже заповнені.

Мер зазначив, що 99% госпіталізованих з важким перебігом хвороби – невакциновані пацієнти.

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