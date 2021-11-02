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Зеленський зустрівся з Байденом у Глазго

Вівторок, 2 листопада 2021, 13:16
Джо Байден і Володимир Зеленський потискають один одному руку, фото: Twitter Зеленського

Президент України Володимир Зеленський під час свого візиту у Велику Британію зустрівся і поговорив з очільником США Джозефом Байденом. Обговорили Донбас.

Джерело: акаунт Зеленського в Twitter

Пряма мова: "Під час розмови з Джозефом Байденом у Глазго обговорили безпекову ситуацію на Донбасі. США продовжують підтримувати територіальну цілісність і реформи в Україні".

Деталі: Подробиці розмови наразі не розкриваються.

Чому це важливо: Останніми днями з'явилася інформація про нарощування Росією сил неподалік від кордону з Україною. Адміністрація президента США провела консультації із союзними країнами щодо безпекової ситуації на українсько-російському кордоні.

У Головному управлінні розвідки Міністерства оборони, втім, не підтвердили інформацію про нарощування російських військ поблизу державних кордонів України.

Нагадаємо: Володимир Зеленський у Глазго зустрічався також з низкою інших лідерів, у тому числі прем’єром Британії Борисом Джонсоном і прем’єром Канади Джастіном Трюдо.

Українська правда
Теми: ЗеленськийБайденВелика Британія


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