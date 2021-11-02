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У "Дії" з'явився дитячий ковід-сертифікат

Вівторок, 2 листопада 2021, 12:45
У Дії з'явився дитячий ковід-сертифікат
фото AFP via Getty Images

Відтепер батьки можуть згенерувати у застосунку "Дія" на смартфоні ковід-сертифікат дітей від 12 років, які отримали 1 дозу вакцини чи пройшли повний курс щеплення.

Джерело: пресслужба "Дії" і сайт Міністерства охорони здоров'я

Деталі: Щоб отримати дитячий СOVID-сертифікат, потрібно виконати наступні дії:

  1. Переконатися, що у вас на смартфоні встановлена остання версія застосунку "Дія";
  2. Авторизуватися в "Дії";
  3. Додати в застосунку свідоцтво про народження дитини;
  4. У меню "Послуги" вибрати "COVID-сертифікати";
  5. Сертифікат дитини з’явиться в застосунку разом із вашими.

Адміністрація додатку повідомляє, що діти з 14 років можуть самостійно авторизуватися в "Дії" за допомогою чипа NFC на ID-картці або біометричному паспорті.

Як додати у "Дію" сертифікат про щеплення дитини — дивіться у відеоінструкції:

Українська правда

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Теми: вакцинаціякоронавірусдітиДія
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