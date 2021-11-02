У "Дії" з'явився дитячий ковід-сертифікат
Вівторок, 2 листопада 2021, 13:45
Відтепер батьки можуть згенерувати у застосунку "Дія" на смартфоні ковід-сертифікат дітей від 12 років, які отримали 1 дозу вакцини чи пройшли повний курс щеплення.
Джерело: пресслужба "Дії" і сайт Міністерства охорони здоров'я
Деталі: Щоб отримати дитячий СOVID-сертифікат, потрібно виконати наступні дії:
- Переконатися, що у вас на смартфоні встановлена остання версія застосунку "Дія";
- Авторизуватися в "Дії";
- Додати в застосунку свідоцтво про народження дитини;
- У меню "Послуги" вибрати "COVID-сертифікати";
- Сертифікат дитини з’явиться в застосунку разом із вашими.
Адміністрація додатку повідомляє, що діти з 14 років можуть самостійно авторизуватися в "Дії" за допомогою чипа NFC на ID-картці або біометричному паспорті.
Як додати у "Дію" сертифікат про щеплення дитини — дивіться у відеоінструкції:
Українська правда