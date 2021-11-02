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Свіжий рейтинг партій: "Слугу народу" наздогнала ОПЗЖ

Вівторок, 2 листопада 2021, 15:05
Свіжий рейтинг партій: Слугу народу наздогнала ОПЗЖ
Співголова ОПЗЖ Юрій Бойко та голова політради партії Віктор Медведчук, фото AFP via Getty Images

Якби вибори до парламенту відбувалися в кінці жовтня, за партію "Слуга народу" проголосували б 18,3% серед тих, хто визначився з вибором, за "Опозиційну платформу – За життя" - 17%. Різниця у межах похибки.

Джерело: результати опитування соціологічної службі КМІС

Деталі: Згідно з дослідженням, у разі проведення виборів зараз до парламенту пройшли б п'ять партій.

На третій позиції після "слуг" і ОПЗЖ йде "Батьківщина" (15,4%), четверта "Європейська солідарність" (15,1%), на п'ятому місці - "Сила і честь" (5,6%).

Соціологи зауважують, що різниця перших чотирьох партій перебуває у межах статистичної похибки.

Трохи менше прохідного бар’єру мають партія ексспікера Дмитра Разумкова (4,5%) і Радикальна партія Олега Ляшка (4,5%).

У КМІС зазначають, що порівняно з липнем рейтинг топ-партій істотно не змінився, тобто всі зафіксовані коливання – у межах статистичної похибки.

 

Опитування проводили протягом 20-25 жовтня методом особистого інтерв’ю. Опитано 2028 респондентів, що мешкають у 103 населених пунктах усіх регіонів України, крім окупованих Криму і частини Донбасу.

Статистична похибка не перевищує 3,3%.

Нагадаємо: Опитування КМІС, проведене 15-18 жовтня, показало, що "Слугу народу" наздогнала "Європейська солідарність", а ОПЗЖ лише четверта в рейтингу.

Українська правда

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Теми: партіїСлуга народуОПЗЖрейтингопитування
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