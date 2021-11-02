Більше 40% українців хотіли би влаштувати нові вибори президента і Ради
Понад 40% українців підтримують рішення про проведення дострокових виборів Верховної Ради та президента країни.
Джерело: результати опитування Київського міжнародного інституту соціології, проведеного 20-25 жовтня
Дослівно: "Респонденти скоріше підтримують проведення дострокових парламентських виборів – 47,3% підтримують проти 37,7%, які не підтримують.
Водночас, у випадку дострокових президентських виборів думки розділилися майже порівну – 43,4% підтримують їх проти 45,8%, які не підтримують".
Деталі: Водночас, у протестах з вимогою дострокових виборів президента готові взяти участь 23,1% респондентів.
А в протестах з вимогою дострокових виборів до Верховної Ради готові взяти участь 24,1% респондентів.
Дослідження проводилося у кілька хвиль: 22-29 червня – перша хвиля, 24 липня-1 серпня – друга хвиля, 20-25 жовтня – третя хвиля. Де це було релевантно, наводиться динаміка показників упродовж червня-жовтня 2021 року.
20-25 жовтня методом особистого інтерв’ю опитали 2028 респондентів, що мешкають у 103 населених пунктах усіх регіонів (крім АР Крим).
У Луганській і Донецькій областях опитування проводилося тільки на території, що контролюється українською владою.
Похибка не перевищує: 3,3% для показників близьких до 50%, 2,9% — для показників близьких до 25%, 2,2% — для показників близьких до 12%, 1,5% — для показників близьких до 5%.
Нагадаємо:
- Якби вибори президента відбулися найближчим часом, то найбільше голосів у першому турі отримав би чинний глава держави Володимир Зеленський – 18,7% серед усіх опитаних.
- За результатами опитування "Рейтингу" якби вибори до Верховної Ради відбувалися найближчим часом, то найбільшу підтримку мала би "Слуга народу" – 20,4% тих, хто буде голосувати і визначився з вибором, водночас, порівняно з вереснем, підтримка партії дещо впала.