"Показував прийом": ДБР завершило розслідування щодо полковника ЗСУ, який п’яним прострелив дитину
Слідчі ДБР завершили розслідування стосовно офіцера однієї з військових частин Збройних Сил, який п’яним зі службового пістолета вистрілив у дитину, коли показував бойовий прийом.
Джерело: ДБР
Деталі: Згідно з розслідуванням, 12 липня полковник відпочивав з другом та його 10-річним сином у Новоград-Волинському Житомирської області.
Військовий напідпитку вирішив продемонструвати хлопчику бойовий прийом з обеззброєння противника. Під час "демонстрації" офіцер вистрілив у спину дитині. Куля пройшла навиліт.
Хлопчик вижив, але отримав тяжкі тілесні ушкодження. На цей час дитина досі знаходиться у лікарні, тривають операції.
Офіцера одразу затримали. Свою провину він визнає.
Його звинувачують у порушенні правил поводження зі зброєю, що заподіяло потерпілому тілесні ушкодження. Санкція статті передбачає покарання у вигляді службового обмеження на строк до 2 років або тримання у дисциплінарному батальйоні на той самий строк, або позбавлення волі на строк до 3 років.
Передісторія:
- 12 липня стало відомо, що до лікарні у Новограді-Волинському потрапив 9-річний хлопчик з діагнозом наскрізне вогнепальне поранення спини. Поліція підозрювала в умисному тяжкому тілесному ушкодженні знайомого батька дитини.
- Згодом правоохоронці затримали 43-річного військовослужбовця з Києва, який може бути причетний до вогнепального поранення 9-річного хлопчика у Житомирській області.
- Наступного дня 9-річного хлопчика доставили до Києва.