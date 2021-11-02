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"Показував прийом": ДБР завершило розслідування щодо полковника ЗСУ, який п’яним прострелив дитину

Вівторок, 2 листопада 2021, 16:57
фото: дбр

Слідчі ДБР завершили розслідування стосовно офіцера однієї з військових частин Збройних Сил, який п’яним зі службового пістолета вистрілив у дитину, коли показував бойовий прийом.

Джерело: ДБР

Деталі: Згідно з розслідуванням, 12 липня полковник відпочивав з другом та його 10-річним сином у Новоград-Волинському Житомирської області.

Військовий напідпитку вирішив продемонструвати хлопчику бойовий прийом з обеззброєння противника. Під час "демонстрації" офіцер вистрілив у спину дитині. Куля пройшла навиліт.

Хлопчик вижив, але отримав тяжкі тілесні ушкодження. На цей час дитина досі знаходиться у лікарні, тривають операції.

Офіцера одразу затримали. Свою провину він визнає.

Його звинувачують у порушенні правил поводження зі зброєю, що заподіяло потерпілому тілесні ушкодження. Санкція статті передбачає покарання у вигляді службового обмеження на строк до 2 років або тримання у дисциплінарному батальйоні на той самий строк, або позбавлення волі на строк до 3 років.

Передісторія:

Українська правда
Теми: ДБРЖитомирщинадіти


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