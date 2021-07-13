Вогнепальне поранення дитини: поліція затримала військового

Правоохоронці затримали 43-річного військовослужбовця з Києва, який може бути причетний до вогнепального поранення 9-річного хлопчика у Житомирській області.

Джерело: поліція Житомирщини

Пряма мова начальника обласного управління поліції Юрія Олійника: "Було встановлено, що до завдання дитині вогнепального поранення причетний житель м. Києва, військовослужбовець, знайомий батька, який приїхав напередодні.

Попередньо, подія сталась унаслідок необережного поводження зі зброєю".

Деталі: Чоловіка затримали. Під час обшуку у його автомобілі виявили та вилучили зброю, у тому числі автоматичну, різнокаліберні боєприпаси та вибухонебезпечні речовини.

За даним фактом відкрили провадження за ч. 1 ст. 121 (Умисне тяжке тілесне ушкодження) ККУ. Вирішується питання про оголошення затриманому підозри за вказаною статтею.

Також розпочато кримінальне провадження за ст. 263 (Незаконне поводження зі зброєю, бойовими припасами або вибуховими речовинами) ККУ.

Наразі вирішується питання про транспортування пораненого хлопчика за допомогою авіації МВС з м. Новограда-Волинського до Національної дитячої спеціалізованої лікарні МОЗ України.

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