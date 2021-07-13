Усі розділи
Укр Рус Eng  Підтримати УП
Укр Рус Eng
up shop

Вогнепальне поранення дитини: поліція затримала військового

Вівторок, 13 липня 2021, 13:01
Вогнепальне поранення дитини: поліція затримала військового
Фото поліції

Правоохоронці затримали 43-річного військовослужбовця з Києва, який може бути причетний до вогнепального поранення 9-річного хлопчика у Житомирській області.

Джерело: поліція Житомирщини

Пряма мова начальника обласного управління поліції Юрія Олійника: "Було встановлено, що до завдання дитині вогнепального поранення причетний житель м. Києва, військовослужбовець, знайомий батька, який приїхав напередодні.

Попередньо, подія сталась унаслідок необережного поводження зі зброєю".

Деталі: Чоловіка затримали. Під час обшуку у його автомобілі виявили та вилучили зброю, у тому числі автоматичну, різнокаліберні боєприпаси та вибухонебезпечні речовини.

 

За даним фактом відкрили провадження за ч. 1 ст. 121 (Умисне тяжке тілесне ушкодження) ККУ. Вирішується питання про оголошення затриманому підозри за вказаною статтею.

Також розпочато кримінальне провадження за ст. 263 (Незаконне поводження зі зброєю, бойовими припасами або вибуховими речовинами) ККУ.

Наразі вирішується питання про транспортування пораненого хлопчика за допомогою авіації МВС з м. Новограда-Волинського до Національної дитячої спеціалізованої лікарні МОЗ України.

Передісторія:

Українська правда

"Українська правда" в Threads

Теми: поліціяЖитомирщинадіти
Реклама:
Шановні читачі, просимо дотримуватись Правил коментування
Головне сьогодні

СБУ пояснила останні "візити" із ТЦК і міграційниками до столичних ресторанів

Клименко: Депутат, який підірвав гранати в сільраді на Закарпатті, залишив записку

фотоПростояв два дні: у Києві зрізали дуб, посаджений у пам’ять про загиблого Романа Ратушного

Макрон розповів про обіцянку Орбана щодо вступу України до ЄС

Сільський голова може підписувати повістки – міністр оборони

40% українських компаній вважають, що війна закінчиться у 2025 році – опитування

Усі новини...
поліція
Вибухи в Шевченківському суді: поліція показала кадри спецоперації
Незаконний сервіс дозволяв росіянам анонімно телефонувати в Україну
У Харкові знайшли застреленим поліцейського
Останні новини
06:05
Росія має план окупації України до 2026 року – Bild
05:24
КМВА: Безпілотники атакували Київ групами, хвилями і з різних напрямків. ППО збила усі
04:48
Російські війська незначно просунулися біля Бахмута, Авдіївки та Мар'їнки – ISW
03:49
На Курщині три прильоти, пошкоджена компресорна станція та ЛЕП – губернатор
03:16
Уряд Ізраїлю схвалив відкриття КПП в Сектор Гази для ввезення допомоги
02:33
Стала відома причина смерті актора Меттью Перрі з серіалу "Друзі"
01:14
ОновлюєтьсяУ Києві працювала ППО
00:31
У Міноборони спростили списання аптечок: тепер військовий може попросити нову
23:52
Ізраїльські військові повідомили, що помилково вбили трьох заручників
23:35
ОновлюєтьсяВ Україні було кілька груп російських ударних дронів – Повітряні сили
Усі новини...
Реклама: