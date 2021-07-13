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Пораненого на Житомирщині хлопчика доправили до Києва

Вівторок, 13 липня 2021, 15:28
Фото НПУ

9-річного хлопчика, який отримав тяжке вогнепальне поранення, доставили з Житомирської області до Києва, де боротьбу за його життя продовжать медики "Охматдиту".

Джерело: сайт поліції Житомирської області

Дослівно: "13 липня за допомогою гелікоптера Системи авіаційної безпеки МВС 9-річного жителя м. Новограда-Волинського з тяжким вогнепальним пораненням транспортували до столиці".

Деталі: Повідомляється, що дитину супроводжують два лікарі-анестезіологи.

У поліції додали, що зробили все від них залежне, щоб допомогти врятувати хлопчика.

Передісторія:

Українська правда
Теми: поліціяЖитомирщина


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