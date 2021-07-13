Пораненого на Житомирщині хлопчика доправили до Києва
Вівторок, 13 липня 2021, 15:28
9-річного хлопчика, який отримав тяжке вогнепальне поранення, доставили з Житомирської області до Києва, де боротьбу за його життя продовжать медики "Охматдиту".
Джерело: сайт поліції Житомирської області
Дослівно: "13 липня за допомогою гелікоптера Системи авіаційної безпеки МВС 9-річного жителя м. Новограда-Волинського з тяжким вогнепальним пораненням транспортували до столиці".
Деталі: Повідомляється, що дитину супроводжують два лікарі-анестезіологи.
У поліції додали, що зробили все від них залежне, щоб допомогти врятувати хлопчика.
Передісторія:
- 12 липня стало відомо, що до лікарні у Новограді-Волинському потрапив 9-річний хлопчик з діагнозом наскрізне вогнепальне поранення спини. Поліція підозрювала в умисному тяжкому тілесному ушкодженні знайомого батька дитини.
- Згодом правоохоронці затримали 43-річного військовослужбовця з Києва, який може бути причетний до вогнепального поранення 9-річного хлопчика у Житомирській області.
Українська правда