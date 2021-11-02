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У водіїв, які не платять штрафи за шалену швидкість, забиратимуть авто. Почнуть з Харкова

Вівторок, 2 листопада 2021, 16:29
У водіїв, які не платять штрафи за шалену швидкість, забиратимуть авто. Почнуть з Харкова
ілюстративне фото Unsplash

Державна виконавча служба вилучатиме транспортні засоби у водіїв-боржників, які не сплачують штрафи за суттєве перевищення швидкості на міських автошляхах.

Джерело: заступник міністра юстиції з питань виконавчої служби Андрій Гайченко у коментарі виданню "Borg.Expert", цитує Мін'юст

Деталі: За його словами, тригером до такої радикальної позиції Мін’юсту у справах щодо боржників, які не сплачують штрафи за порушення ПДР через значне перевищення швидкості, стали резонансні ДТП у Харкові.

Там, за попередніми даними Нацполіції, швидкість автомобілів порушників перевищувала позначку у 180 км на годину. Тому, вилучення авто водіїв-боржників, які перевищують швидкість у містах, розпочнеться саме з Харкова.

Потім цю ініціативу буде реалізовано у столиці, а згодом – і по всій Україні. Поки що умовною "цифрою реагування" обрано перевищення швидкості у 150 км на годину.

Виконавча служба за наявності законних підстав буде ініціювати та проводити спільно з працівниками МВС вилучення за борги автомобілів таких "швидкісних" порушників.

Пряма мова: "Колеги з МВС систематизували певну інформацію щодо порушників, які перевищують швидкість на значні цифри (йдеться саме про стиль їзди в містах, а не на автошляхах). Як і прогнозувалось, такими порушниками є одні й ті ж самі люди.

Тому, у Мін’юсті вирішили долучитись до наведення порядку на дорогах, оскільки, як виявилось, любителі швидкої їзди водночас не дуже полюбляють сплачувати штрафи за такі порушення. Якщо людина дозволяє собі їздити містом зі швидкістю у понад 150 км/год, то вона має за це відповідати. Особливо за умови, якщо вона не тільки порушує швидкісний режим, але й не сплачує штрафи по таким перевищенням. Водії з такою манерою пересування піддають небезпеці звичайних громадян".

Додатково: За даними журналістів, у Харкові наразі таких "системних" порушників швидкісного режиму їзди налічується до 10 осіб, у Києві – до 30. Всього по Україні – майже півтори сотні водіїв.

Передісторія:

Українська правда
Теми: автоДТПХарків
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