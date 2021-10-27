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Поліція затримала 16-річного винуватця смертельної аварії у Харкові

Середа, 27 жовтня 2021, 09:54
Поліція затримала 16-річного винуватця смертельної аварії у Харкові
Фото поліції

16-річного водія Інфініті, який на великій швидкості виїхав на червоне світло і спричинив смертельну аварію у Харкові, затримали.

Джерело: Національна поліція

Дослівно: "Водій Інфініті затриманий в порядку статті 208 Кримінального процесуального кодексу України.

Відповідно до санкції статті йому загрожує до 8 років тюремного ув’язнення з позбавленням права керувати транспортними засобами на строк до 3 років або без такого. Слідчі дії тривають".

Деталі: Наразі троє пасажирів Інфініті перебувають в реанімаційному відділенні лікарні.  

За даними правоохоронців, загиблий 58-річний водій Шевроле та 16-річний водій Інфініті ознак алкогольного сп’яніння не мають.

За фактом ДТП розслідують провадження за ч.2 ст.286 (порушення правил безпеки дорожнього руху або експлуатації транспорту особами, які керують транспортними засобами) ККУ.

Поліція встановлює обставини автопригоди і відпрацьовує записи з камер відеоспостереження.

Передісторія:

  • Аварія сталася близько 20:40 26 жовтня в районі перехрестя вулиць Гагаріна та Одеської у Харкві.
  • 16-річний водій Інфініті намагався перетнути перехрестя на червоний сигнал світлофора та зіткнувся із машиною Шевроле.
  • Внаслідок аварії 58-річний водій Шевроле загинув на місці, троє пасажирів  Інфініті – двоє чоловіків 19 років та 16-річна дівчина із важкими травмами доставлені до лікарні.

Українська правда

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Теми: ХарківДТП
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