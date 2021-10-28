У Харкові ще одна ДТП з "Інфініті" – загинула жінка

фото з ДТП, тіло під автівкою "Ланос", t.me/ctokharkov

На проспекті Гагаріна у Харкові вдруге за тиждень сталася смертельна ДТП– увечері 28 жовтня автомобіль Infiniti збив насмерть пішохода.

Джерело: співрозмовник "Української правди" в правоохоронних органах, поліція Харківської області, місцеві видання

Деталі: Як повідомило джерело УП, ДТП сталася приблизно о 18:00.

Загиблій жінці близько 70 років. Водій на місці, працює слідчо-оперативна група.

Слідчі встановили, що "Інфініті" керувала 31-річна мешканка Харкова, за кермом автомобіля Деу перебував 56-річний чоловік.

За інформацією патрульної поліції, водійка "Інфініті" раніше правила дорожнього руху не порушувала та до адміністративної відповідальності не притягалася.

Попередньо, під час переходу проїжджої частини на пішоходку наїхав автомобіль Інфініті, від удару жінку відкинуло під колеса автівки Деу, що рухалась у зустрічному напрямку.

Зазначається, що аварія сталася за 100 метрів від резонансного ДТП з іншою "Інфініті" декілька днів тому.

Що було раніше: Поліція затримала 16-річного водія Інфініті, який на великій швидкості виїхав на червоне світло і спричинив смертельну аварію у Харкові.

Батько юнака заявив, що син не винен та його "хочуть зробити злочинцем".

28 жовтня суд взяв хлопця під варту без права на заставу.

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