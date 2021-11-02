Як усі: нардепи зможуть ходити до Ради лише з ковід-сертифікатом чи тестом

Народні депутати підтримали постанову, яка передбачає, що до будівель Верховної Ради з 15 листопада можна буде потрапити лише з ковід-сертифікатом, свіжим ПЛР-тестом чи довідкою про те, що людина перехворіла на Covid-19.

Джерело: трансляція позачергового засідання парламенту

Деталі: Проєкт постанови №6154 підтримали 279 народних депутатів.

Допуск у приміщення адміністративних будівель Верховної Ради, зокрема, для народних депутатів і працівників ЗМІ, дозволяється за наявності одного з таких документів:

документа, що підтверджує отримання вакцинації від Covid-19 однією чи кількома дозами вакцин, включених Всесвітньою організацією охорони здоров’я до переліку дозволених для використання в надзвичайних ситуаціях, виданого відповідно до Міжнародних медико-санітарних правил (2005 рік) або відповідно до укладених Україною міжнародних договорів про взаємне визнання документів про вакцинацію від Covid-19;

іноземного Covid-сертифіката, що підтверджує вакцинацію від Covid-19 однією чи кількома дозами вакцин, включених Всесвітньою організацією охорони здоров’я до переліку дозволених для використання в надзвичайних ситуаціях;

негативного результату тестування на Covid-19 методом полімеразної ланцюгової реакції (ПЛР-тест), що проведено не більш як за 72 години до пред’явлення документа або експрес-тесту на визначення антигена коронавірусу SARS-CoV-2, що проведено не більш як за 48 годин до пред’явлення документа;

довідки про одужання особи від Covid-19, якщо особа перехворіла не більше як за 6 місяців до пред’явлення документа.

Голова комітету Верховної Ради з питань здоров'я нації, медичної допомоги та медичного страхування Михайло Радуцький сказав, що комітет пропонує організувати пункти вакцинації у приміщеннях ВР на пленарні тижні, а також запровадити нові вимоги "з моменту обладнання технічними засобами, але не пізніше 15 листопада".

Віцеспікер Олена Кондратюк сказала, що у нардепів є час звикнути до цих правил до 15 листопада (8-12 листопада депутати працюють у комітетах) і закликала нардепів утриматися від використання фейкових документів.

Вона також нагадала, що поблизу Верховної Ради будуть працювати центри вакцинації у готелях "Національний" та "Київ".

Спікер Руслан Стефанчук під час розгляду закликав депутатів вдягнути маски і показав, як їх правильно носити.

Після голосування за постанову №6154 народні обранці приступили до посилення відповідальності за підробку документів, що стосуються проведення профілактичних щеплень, – перше читання законопроєкту №6084.

Після засідання ВР Радуцький на брифінгу сказав, що в тестовому режимі пункти вакцинації та технічні можливості перевіряти сертифікати мають з'явитися цього тижня, а з 15 листопада вони будуть обов'язково. Це апарат ВР попросив дати час підготуватися, щоб не було черг.

Радуцький також уточнив, що два депутати від "Слуг народу", які не голосували за постанову 6154, "говорять про 5G і все інше", тому переконувати їх немає сенсу.

За його словами, тести на коронавірус у парламенті робитимуть лабораторії, апарат ВР не закуповуватиме тест-системи.

Нагадаємо: Київ із 1 листопада перебуває в червоній зоні епідемічної небезпеки, у столиці посилено обмеження: в громадський транспорт, заклади харчування, спортзали й кінотеатри можна зайти лише з сертифікатом про вакцинацію проти Covid-19 чи негативним ПЛР-тестом давністю не більше трьох діб. Школам рекомендовано працювати дистанційно.