Кличко відправив усіх школярів Києва на дистанційне навчання

У Києві з 1 листопада усі школярі переходять на дистанційну форму навчання до поліпшення епідситуації в столиці.

Джерело: брифінг міського голови Києва Віталія Кличка 28 жовтня

Пряма мова: "Столичні школярі з понеділка за парти не повертаються.

Після канікул з 1 листопада навчальний процес відновиться тільки в дистанційному режимі.

Це стосується всіх учнів з 1 до 11 класу. У такому режимі школи працюватимуть до поліпшення епідситуації у нашому місті".

Деталі: Садочки, за словами Кличка, продовжать працювати у Києві за умови вакцинації 100% персоналу закладу.

Мер додав, що рішення щодо школярів у місті ухвалили після консультацій з Міністерством освіти та Міністерством охорони здоров‘я.

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