Кличко відправив усіх школярів Києва на дистанційне навчання
Четвер, 28 жовтня 2021, 15:18
У Києві з 1 листопада усі школярі переходять на дистанційну форму навчання до поліпшення епідситуації в столиці.
Джерело: брифінг міського голови Києва Віталія Кличка 28 жовтня
Пряма мова: "Столичні школярі з понеділка за парти не повертаються.
Після канікул з 1 листопада навчальний процес відновиться тільки в дистанційному режимі.
Це стосується всіх учнів з 1 до 11 класу. У такому режимі школи працюватимуть до поліпшення епідситуації у нашому місті".
Деталі: Садочки, за словами Кличка, продовжать працювати у Києві за умови вакцинації 100% персоналу закладу.
Мер додав, що рішення щодо школярів у місті ухвалили після консультацій з Міністерством освіти та Міністерством охорони здоров‘я.
Передісторія:
- З 1 листопада столиця запроваджує суворі обмеження, оскільки за критеріями досягла показників "червоної зони".
- За словами мера, влада запроваджує ці суворі обмеження, бо немає інших варіантів, щоб зберегти здоров’я і життя людей. Щоб не допустити і колапсу медичної системи, яка може не витримати такого напливу хворих. Очільник столиці вкотре закликав громадян вакцинуватися.
- З 1 листопада в громадському транспорті Києва можна буде їздити лише з сертифікатом вакцинацію або негативним ПЛР-тестом.
Альона Мазуренко, УП