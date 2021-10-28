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Кличко відправив усіх школярів Києва на дистанційне навчання

Четвер, 28 жовтня 2021, 15:18
фото: сайт Кличка

У Києві з 1 листопада усі школярі переходять на дистанційну форму навчання до поліпшення епідситуації в столиці.

Джерело: брифінг міського голови Києва Віталія Кличка 28 жовтня

Пряма мова: "Столичні школярі з понеділка за парти не повертаються.

Після канікул з 1 листопада навчальний процес відновиться тільки в дистанційному режимі.

Це стосується всіх учнів з 1 до 11 класу. У такому режимі школи працюватимуть до поліпшення епідситуації у нашому місті".

Деталі: Садочки, за словами Кличка, продовжать працювати у Києві за умови вакцинації 100% персоналу закладу.

Мер додав, що рішення щодо школярів у місті ухвалили після консультацій з Міністерством освіти та Міністерством охорони здоров‘я.

Передісторія: 

  • З 1 листопада столиця запроваджує суворі обмеження, оскільки за критеріями досягла показників "червоної зони".
  • За словами мера, влада запроваджує ці суворі обмеження, бо немає інших варіантів, щоб зберегти здоров’я і життя людей. Щоб не допустити і колапсу медичної системи, яка може не витримати такого напливу хворих. Очільник столиці вкотре закликав громадян вакцинуватися.
  • З 1 листопада в громадському транспорті Києва можна буде їздити лише з сертифікатом вакцинацію або негативним ПЛР-тестом.

Альона Мазуренко, УП
Теми: КиївдітиCovid-2019Віталій Кличко


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