Справу проти ветерана АТО, який смертельно поранив нападника, закрили
Правоохоронці закрили кримінальне провадження проти ветерана АТО Андрія Пекельного, який у травні 2021 року смертельно поранив одного з нападників, які намагалися влізти до його будинку.
Джерело: адвокат Пекельного Андрій Федур у своєму Facebook
Деталі: За словами захисника, слідство визнало, що дії ветерана АТО були в межах необхідної самооборони.
Пряма мова: "Добре коли слідчі Національної поліції ретельно проводять розслідування, встановлюють факти і дають їм оцінку. А прокурор Офісу генерального прокурора, здійснюючи процесуальне керівництво, приймає рішення на підставі зібраних доказів.
Хочу сподіватись, що трагедія яка сталася в ту ніч і забрала людське життя буде хоч і гіркою, та наукою для інших молодих людей.
Право на захист від протиправних посягань є природнім правом людини, захищеним Конституцією і Кримінальним Кодексом. Свої права потрібно захищати".
Передісторія:
- 5 травня 2021 року стало відомо, що 24-річний Андрій Пекельний, житель села Глещава Тернопільської області, смертельно травмував одного з, як повідомлялося, шести нападників, які прийшли до нього додому після словесної перепалки на дискотеці.
- Пекельному інкримінують умисне вбивство при перевищенні меж необхідної оборони, йому оголосили підозру згідно статті 118 ККУ. Суд обрав йому запобіжний захід - цілодобовий домашній арешт.
- Арсен Аваков, який на той момент обіймав посаду голови МВС, назвав пред’явлення підозри передчасним та необґрунтованим.