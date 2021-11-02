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Справу проти ветерана АТО, який смертельно поранив нападника, закрили

Вівторок, 2 листопада 2021, 20:44
Справу проти ветерана АТО, який смертельно поранив нападника, закрили
Андрій Пекельний. фото "Суспільне""

Правоохоронці закрили кримінальне провадження проти ветерана АТО Андрія Пекельного, який у травні 2021 року смертельно поранив одного з нападників, які намагалися влізти до його будинку.

Джерело: адвокат Пекельного Андрій Федур у своєму Facebook

Деталі: За словами захисника, слідство визнало, що дії ветерана АТО були в межах необхідної самооборони.

Пряма мова: "Добре коли слідчі Національної поліції ретельно проводять розслідування, встановлюють факти і дають їм оцінку. А прокурор Офісу генерального прокурора, здійснюючи процесуальне керівництво, приймає рішення на підставі зібраних доказів.

Хочу сподіватись, що трагедія яка сталася в ту ніч і забрала людське життя буде хоч і гіркою, та наукою для інших молодих людей.

Право на захист від протиправних посягань є природнім правом людини, захищеним Конституцією і Кримінальним Кодексом. Свої права потрібно захищати".

Передісторія:

  • 5 травня 2021 року стало відомо, що 24-річний Андрій Пекельний, житель села Глещава Тернопільської області, смертельно травмував одного з, як повідомлялося, шести нападників, які прийшли до нього додому після словесної перепалки на дискотеці. 
  • Пекельному інкримінують умисне вбивство при перевищенні меж необхідної оборони, йому оголосили підозру згідно статті 118 ККУ.  Суд обрав йому запобіжний захід - цілодобовий домашній арешт. 
  • Арсен Аваков, який на той момент обіймав посаду голови МВС, назвав пред’явлення підозри передчасним та необґрунтованим.

Українська правда

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Теми: Тернопільська область
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