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Захищав рідну землю з перших років війни: 2 листопада на Донбасі загинув воїн-штурмовик

Вівторок, 2 листопада 2021, 21:05
Захищав рідну землю з перших років війни: 2 листопада на Донбасі загинув воїн-штурмовик
ілюстративне фото з сайту Unsplash

Внаслідок обстрілу окупантів 2 листопада в зоні проведення операції Об'єднаних сил загинув військовослужбовець 128-ї окремої гірсько-штурмової Закарпатської бригади Сергій Єлисєєв.

Джерело: повідомлення на Facebook-сторінці бригади

Дослівно: "Із сумом повідомляємо про важку втрату в нашій бригаді. Під час обстрілу наших позицій, внаслідок поранень несумісних з життям загинув воїн одного з гірсько-штурмових батальйонів Сергій Єлисєєв.

 

Він був чесним, відкритим та життєрадісним чоловіком. Захищав рідну землю у лавах Збройних Сил з перших років війни. Без Сергія самі залишилися дружина та син".

Деталі: Керівництво бригади та особовий склад висловили щирі співчуття рідним, друзям, близьким і товаришам.

Що передувало: Пресцентр штабу ООС повідомив, що від початку доби 2 листопада російсько-окупаційні війська 4 рази відкривали вогонь у зоні проведення операції Об'єднаних сил: один український військовослужбовець загинув.

Українська правда

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Теми: війнаООСОб'єднані сили на Донбасі
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