Захищав рідну землю з перших років війни: 2 листопада на Донбасі загинув воїн-штурмовик
Внаслідок обстрілу окупантів 2 листопада в зоні проведення операції Об'єднаних сил загинув військовослужбовець 128-ї окремої гірсько-штурмової Закарпатської бригади Сергій Єлисєєв.
Джерело: повідомлення на Facebook-сторінці бригади
Дослівно: "Із сумом повідомляємо про важку втрату в нашій бригаді. Під час обстрілу наших позицій, внаслідок поранень несумісних з життям загинув воїн одного з гірсько-штурмових батальйонів Сергій Єлисєєв.
Він був чесним, відкритим та життєрадісним чоловіком. Захищав рідну землю у лавах Збройних Сил з перших років війни. Без Сергія самі залишилися дружина та син".
Деталі: Керівництво бригади та особовий склад висловили щирі співчуття рідним, друзям, близьким і товаришам.
Що передувало: Пресцентр штабу ООС повідомив, що від початку доби 2 листопада російсько-окупаційні війська 4 рази відкривали вогонь у зоні проведення операції Об'єднаних сил: один український військовослужбовець загинув.