Усі розділи
Укр / Рус Клуб УП
Укр / Рус
up shop

Саакашвілі етапували у військовий госпіталь

Субота, 20 листопада 2021, 00:19
СААКАШВІЛІ, ФОТО З ФЕЙСБУК

Експрезидента Грузії Міхеїля Саакашвілі етапували у військовий госпіталь міста Горі.

Джерело: "Руставі-2", "TV Pirveli"

Деталі: Близько 23 години за Києвом розпочалося етапування Саакашвілі у військовий госпіталь у Горі.

Грузинські телеканали показали, як два реанімобілі супроводжували автомобілі поліції.

Як зазначає "Руставі-2", військовий госпіталь Горі готувався, щоб "прийняти екс-президента в належних умовах".

Відділення, де, як очікується, перебуватиме Саакашвілі, закрите для забезпечення повної безпеки.

Що передувало: Колишній президент Грузії Міхеїл Саакашвілі погодився бути переведеним у військовий госпіталь міста Горі та припинить голодування, як тільки його переведуть.

Передісторія:

  • 18 листопада Саакашвілі перевели у реанімацію після того, як він знепритомнів у тюремній лікарні.
  • Міністерство закордонних справ України закликає перевести ув’язненого експрезидента Грузії та громадянина України Михеїла Саакашвілі до багатопрофільної лікарні, з огляду на погіршення стану здоров’я, а також намагається організувати візит до нього українських дипломатів.
  • Минулого тижня Пенітенціарна служба Грузії оприлюднила відео, як Саакашвілі затягують у тюремну лікарню і несуть його коридорами. Служба заявила, що він здійснив напад на персонал тюремної лікарні та пошкодив медичне обладнання.

Дивіться відео на YouTube-каналі "ЄвроПравди": Сила проти Саакашвілі. Що відбувається з експрезидентом у тюремній лікарні

Теми: Саакашвілі


powered by lun.ua
Головне сьогодні

У США позашляховик в’їхав у різдвяний парад

У Нідерландах тривають COVID-протести з заворушеннями

Представник Зеленського: "Вагнергейт" розслідують за трьома напрямами

Данілов: Росія намагається підняти ставки на переговорах

фото, відео, оновленоМітингувальники намагалися прорватися до Офісу президента

фото, доповнено"Їхня брехня принижує": на Майдані розгорнули банер із Зеленським і Єрмаком

Усі новини...
Саакашвілі
Саакашвілі погодився на переведення у військовий госпіталь і пообіцяв припинити голодування
Саакашвілі може впасти в кому, що закінчиться смертю - омбудсмен
В МЗС відреагували на погіршення стану ув’язненого Саакашвілі
Останні новини
05:56
Викрадення місіонерів на Гаїті: двох заручників звільнили
04:55
4 тисячі людей у світі померли від COVID — найменше за рік пандемії
03:47
У США позашляховик в’їхав у різдвяний парад
02:50
Переворот в Судані: військові погодилися звільнити прем'єра
01:50
Бойовик "ХАМАС" відкрив вогонь в Старому місті Єрусалима
00:48
У Нідерландах тривають COVID-протести з заворушеннями
23:55
Чоловіча збірна України з шахів виграла чемпіонат Європи
23:28
У Білорусі повідомили про госпіталізацію близько 100 мігрантів, у тому числі з Covid
22:44
Представник Зеленського: "Вагнергейт" розслідують за трьома напрямами
22:11
Глава BioNTech: імовірно, вакцинуватися проти Covid треба буде щороку
Усі новини...