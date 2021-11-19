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Саакашвілі етапували у військовий госпіталь

П'ятниця, 19 листопада 2021, 23:19
Саакашвілі етапували у військовий госпіталь
СААКАШВІЛІ, ФОТО З ФЕЙСБУК

Експрезидента Грузії Міхеїля Саакашвілі етапували у військовий госпіталь міста Горі.

Джерело: "Руставі-2", "TV Pirveli"

Деталі: Близько 23 години за Києвом розпочалося етапування Саакашвілі у військовий госпіталь у Горі.

Грузинські телеканали показали, як два реанімобілі супроводжували автомобілі поліції.

Як зазначає "Руставі-2", військовий госпіталь Горі готувався, щоб "прийняти екс-президента в належних умовах".

Відділення, де, як очікується, перебуватиме Саакашвілі, закрите для забезпечення повної безпеки.

Що передувало: Колишній президент Грузії Міхеїл Саакашвілі погодився бути переведеним у військовий госпіталь міста Горі та припинить голодування, як тільки його переведуть.

Передісторія:

  • 18 листопада Саакашвілі перевели у реанімацію після того, як він знепритомнів у тюремній лікарні.
  • Міністерство закордонних справ України закликає перевести ув’язненого експрезидента Грузії та громадянина України Михеїла Саакашвілі до багатопрофільної лікарні, з огляду на погіршення стану здоров’я, а також намагається організувати візит до нього українських дипломатів.
  • Минулого тижня Пенітенціарна служба Грузії оприлюднила відео, як Саакашвілі затягують у тюремну лікарню і несуть його коридорами. Служба заявила, що він здійснив напад на персонал тюремної лікарні та пошкодив медичне обладнання.

Дивіться відео на YouTube-каналі "ЄвроПравди": Сила проти Саакашвілі. Що відбувається з експрезидентом у тюремній лікарні

"Українська правда" у Threads

Теми: Саакашвілі
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