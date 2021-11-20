Саакашвілі етапували у військовий госпіталь
Експрезидента Грузії Міхеїля Саакашвілі етапували у військовий госпіталь міста Горі.
Джерело: "Руставі-2", "TV Pirveli"
Деталі: Близько 23 години за Києвом розпочалося етапування Саакашвілі у військовий госпіталь у Горі.
Грузинські телеканали показали, як два реанімобілі супроводжували автомобілі поліції.
Як зазначає "Руставі-2", військовий госпіталь Горі готувався, щоб "прийняти екс-президента в належних умовах".
Відділення, де, як очікується, перебуватиме Саакашвілі, закрите для забезпечення повної безпеки.
Що передувало: Колишній президент Грузії Міхеїл Саакашвілі погодився бути переведеним у військовий госпіталь міста Горі та припинить голодування, як тільки його переведуть.
Передісторія:
- 18 листопада Саакашвілі перевели у реанімацію після того, як він знепритомнів у тюремній лікарні.
- Міністерство закордонних справ України закликає перевести ув’язненого експрезидента Грузії та громадянина України Михеїла Саакашвілі до багатопрофільної лікарні, з огляду на погіршення стану здоров’я, а також намагається організувати візит до нього українських дипломатів.
- Минулого тижня Пенітенціарна служба Грузії оприлюднила відео, як Саакашвілі затягують у тюремну лікарню і несуть його коридорами. Служба заявила, що він здійснив напад на персонал тюремної лікарні та пошкодив медичне обладнання.
Дивіться відео на YouTube-каналі "ЄвроПравди": Сила проти Саакашвілі. Що відбувається з експрезидентом у тюремній лікарні