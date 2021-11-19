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Саакашвили этапировали в военный госпиталь

Пятница, 19 ноября 2021, 23:19
Саакашвили этапировали в военный госпиталь
СААКАШВИЛИ, ФОТО С ФЕЙСБУК

Экс-президент Грузии Михеиль Саакашвили этапирован в военный госпиталь города Гори.

Источник: "Рустави-2", "TV Pirveli"

Детали: Около 23 часов по Киеву началось этапирование Саакашвили в военный госпиталь в Гори.

Грузинские телеканалы показали, что два реанимобиля сопровождали автомобили полиции.

Как отмечает "Рустави-2", военный госпиталь Гори готовился, чтобы "принять экс-президента в положенных условиях".

Отделение, где, как ожидается, будет Саакашвили, закрыто для обеспечения полной безопасности.

Что предшествовало: Бывший президент Грузии Михаил Саакашвили согласился быть переведенным в военный госпиталь города Гори и прекратит голодовку, как только его переведут.

Предыстория:

  • 18 ноября Саакашвили перевели в реанимацию после того, как он потерял сознание в тюремной больнице.
  • Министерство иностранных дел Украины призывает перевести заключенного экспрезидента Грузии и гражданина Украины Михеила Саакашвили в многопрофильную больницу, учитывая ухудшение состояния здоровья, а также пытается организовать визит в него украинских дипломатов.
  • На минувшей неделе Пенитенциарная служба Грузии обнародовала видео, как Саакашвили затаскивают в тюремную больницу и несут его по коридорам. Служба заявила, что он совершил нападение на персонал тюремной больницы и повредил медицинское оборудование.

Смотрите видео на YouTube-канале "ЕвроПравды": Сила против Саакашвили. Что происходит с экс-президентом в тюремной больнице

"Украинская правда" в Threads

Темы: Саакашвили
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