Двоє загиблих: у Києві на працівників заводу впав багатотонний верстат
Субота, 20 листопада 2021, 01:10
На київському заводі загинули двоє працівників – на них впав кількатонний верстат.
Джерело: КАРС "Київська служба порятунку" у facebook
Дослівно: "На заводі "ЕМКО", що на вулиці Олекси Тихого, 99, сталася жахлива трагедія: внаслідок порушення правил техніки безпеки під час виконання монтажних робіт на двох працівників підприємства впав кількатонний верстат.
Обоє загинули на місці".
Деталі: Після завершення слідчо-оперативних заходів рятувальники звільнили тіла загиблих за допомогою пневмодомкратів та інших допоміжних інструментів.
Щілина між підлогою та верстатом не перевищувала 5 см, тож робота тривала майже годину.
За фактом події проводять службове розслідування.
Українська правда