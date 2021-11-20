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Двоє загиблих: у Києві на працівників заводу впав багатотонний верстат

Субота, 20 листопада 2021, 00:10
Двоє загиблих: у Києві на працівників заводу впав багатотонний верстат

На київському заводі загинули двоє працівників – на них впав кількатонний верстат.

Джерело: КАРС "Київська служба порятунку" у facebook

Дослівно: "На заводі "ЕМКО", що на вулиці Олекси Тихого, 99, сталася жахлива трагедія: внаслідок порушення правил техніки безпеки під час виконання монтажних робіт на двох працівників підприємства впав кількатонний верстат.

Обоє загинули на місці".

Деталі: Після завершення слідчо-оперативних заходів рятувальники звільнили тіла загиблих за допомогою пневмодомкратів та інших допоміжних інструментів.

Щілина між підлогою та верстатом не перевищувала 5 см, тож робота тривала майже годину.

За фактом події проводять службове розслідування.

Українська правда

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Теми: Київнадзвичайна подія
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