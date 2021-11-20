Все разделы
Укр Рус Eng  Поддержать УП
Укр Рус Eng
up shop

Двое погибших: в Киеве на работников завода упал многотонный станок

Суббота, 20 ноября 2021, 00:10
Двое погибших: в Киеве на работников завода упал многотонный станок

На киевском заводе погибли два работника – на них упал несколькотонный станок.

Источник: КАСС "Киевская служба спасения" в facebook

Дословно: "На заводе "ЭМКО", что на улице Олексы Тихого, 99, произошла ужасная трагедия: в результате нарушения правил техники безопасности во время выполнения монтажных работ на двух работников предприятия упал несколькотонный станок.

Оба погибли на месте".

Детали: После завершения следственно-оперативных мероприятий спасатели освободили тела погибших с помощью пневмодомкратов и других вспомогательных инструментов.

Щель между полом и станком не превышала 5 см, поэтому работа длилась почти час.

По факту происшествия проводят служебное расследование.

Украинская правда

"Украинская правда" в Threads

Темы: Киевчрезвычайное происшествие
Реклама:
Уважаемые читатели, просим соблюдать Правила комментирования
Главное сегодня

Залужный прокомментировал "мобилизацию 500 тысяч человек"

Ограничения, штрафы и тюрьма: какие санкции предлагает Кабмин для нарушителей мобилизации

Российский певец-пропагандист внесен в список лиц, угрожающих нацбезопасности Украины

Лукашенко заявил, что РФ поставила все запланированное ядерное оружие в Беларусь

"Слуги народа" определились, как коммуницировать закон о мобилизации: молчать и посылать к военным

дополнено от 7:14Российский корабль уничтожили крылатыми ракетами из тактической авиации − Воздушные силы

Все новости...
Киев
Взрывы в Шевченковском суде: ГБР расследует все обстоятельства
"Тому, кто в кабине, ср*ка будет": в Киеве на ремонте лифтов разворовали больше миллиона
В зоопарке Киева обустроили новый вольер для спасенных попугаев жако
Последние новости
16:37
В Нью-Йорке продают дом из фильма "Один дома 2" за 6,7 млн долларов
16:36
Залужный объяснил о 36 месяцах службы: компромисс с правительством
16:31
Залужный считает, что только увеличение потерь РФ может остановить агрессора
16:18
Китай раскритиковал санкции США, остановившие поставки газа с СПГ-проекта РФ
16:16
Залужный о Марьинке: Нет ничего резонансного в отходе
16:16
Вышел трейлер биографической драмы "Другой Франко"
16:16
Икра, игристое вино и конфеты: на какие продукты растет спрос перед Новым годом
16:06
Главнокомандующий ВСУ о планах России: Все делаем, чтобы адекватно реагировать
16:02
Залужный намекнул, что в 2024 году война будет отличаться технологически
15:59
Цена войны: в Минфине назвали расходы на безопасность и оборону за 11 месяцев года
Все новости...
Реклама: