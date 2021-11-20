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Двое погибших: в Киеве на работников завода упал многотонный станок

Суббота, 20 ноября 2021, 01:10

На киевском заводе погибли два работника – на них упал несколькотонный станок.

Источник: КАСС "Киевская служба спасения" в facebook

Дословно: "На заводе "ЭМКО", что на улице Олексы Тихого, 99, произошла ужасная трагедия: в результате нарушения правил техники безопасности во время выполнения монтажных работ на двух работников предприятия упал несколькотонный станок.

Оба погибли на месте".

Детали: После завершения следственно-оперативных мероприятий спасатели освободили тела погибших с помощью пневмодомкратов и других вспомогательных инструментов.

Щель между полом и станком не превышала 5 см, поэтому работа длилась почти час.

По факту происшествия проводят служебное расследование.

Украинская правда
Темы: Киевчрезвычайное происшествие
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