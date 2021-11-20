Двое погибших: в Киеве на работников завода упал многотонный станок
Суббота, 20 ноября 2021, 01:10
На киевском заводе погибли два работника – на них упал несколькотонный станок.
Источник: КАСС "Киевская служба спасения" в facebook
Дословно: "На заводе "ЭМКО", что на улице Олексы Тихого, 99, произошла ужасная трагедия: в результате нарушения правил техники безопасности во время выполнения монтажных работ на двух работников предприятия упал несколькотонный станок.
Оба погибли на месте".
Детали: После завершения следственно-оперативных мероприятий спасатели освободили тела погибших с помощью пневмодомкратов и других вспомогательных инструментов.
Щель между полом и станком не превышала 5 см, поэтому работа длилась почти час.
По факту происшествия проводят служебное расследование.
Украинская правда