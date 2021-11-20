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Канада і Україна збудують космодром

Субота, 20 листопада 2021, 00:52
Канада і Україна збудують космодром
фото: facebook Володимира Тафтая

Голова Держкосмосу Володимир Тафтай повідомив, що Канада та Україна розпочинають будівництво космопорту у провінції Нова Шотландія.

Джерело: Тафтай у facebook

Деталі: Проєкт передбачає створення на атлантичному узбережжі провінції Нова Шотландія (Канада) комерційного космодрому для ракети-носія "Циклон-4М" розробки та виробництва українських ДП "КБ "Південне" та ДП ВО "Південний машинобудівний завод".

Проєкт реалізовуватиме канадська компанія Maritime Launch Services Ltd (MLS).

Командному центру майбутнього Космічного пускового майданчика буде присвоєно ім’я Олександра Дегтярьова – колишнього керівника ДП "КБ "Південне".

Українська правда
Теми: космосУкраїнаКанада
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