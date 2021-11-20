Канада и Украина построят космодром
Суббота, 20 ноября 2021, 00:52
Глава Госкосмоса Владимир Тафтай сообщил, что Канада и Украина приступают к строительству космопорта в провинции Новая Шотландия.
Источник: Тафтай в facebook
Детали: Проект предусматривает создание на атлантическом побережье провинции Новая Шотландия (Канада) коммерческого космодрома для ракеты-носителя "Циклон-4М" разработки и производства украинских ГП "КБ "Южное" и ГП ПО "Южный машиностроительный завод".
Проект будет реализовывать канадская компания Maritime Launch Services Ltd (MLS).
Командному центру будущей Космической пусковой площадки будет присвоено имя Александра Дегтярева – бывшего руководителя ГП "КБ "Южное".
Украинская правда