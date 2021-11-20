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У США виправдали підлітка, який вбив двох учасників заворушень

Субота, 20 листопада 2021, 02:50
фото: Getty Images

Кайл Ріттенгаус, американський підліток, який минулого року застрелив двох чоловіків під час заворушень проти жорстокості поліції у Вісконсині, після гучного процесу був виправданий за всіма звинуваченнями в п'ятницю.

Джерело: AFP, Радіо Свобода

Деталі: Суд присяжних, який приймав рішення 4 дні, визнав 18-річного Ріттенгауса не винним.

На момент скоєного підлітку було 17 років. Стрілянина сталася в серпні 2020 року в місті Кеноша, штат Вісконсін.

Ріттенхаус, який стверджував, що діяв у порядку самооборони, плакав під час винесення вироку, а потім опустився в крісло і обняв свого адвоката, перш ніж вибігти із зали суду.

Загалом Ріттенгаусу були висунуті обвинувачення за п'ятьма пунктами:

  • в умисному вбивстві
  • у вбивстві з необережності
  • у замаху на умисне вбивство
  • 2 обвинувачення в необережній загрозі безпеці.

Передісторія:

  • Протести в Кеноші почалися під гаслом Black Lives Matter через те, що поліцейський під час затримання тяжко поранив афроамериканця Джейкоба Блейка, вистріливши йому в спину кілька разів.
  • Під час нічних заворушень озброєний Ріттенгауз приїхав до Кеноші з містечка в Іллінойсі за 30 кілометрів звідти: як він пояснював, щоб захистити мешканців цього міста та їхню власність.
  • Він застрелив неозброєного Джозефа Розенбаума, який намагався відібрати у Ріттенгауса гвинтівку після того, як почув постріли (за словами свідків, їх зробив хтось інший).
  • Інший чоловік, застрелений Ріттенгаусом, – Ентоні Хубер, він вдарив озброєного підлітка скейтом, коли той лежав на землі. Ще один постраждалий, поранений Гейдж Гросскройц, був озброєний пістолетом.

Теми: СШАсуд


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