У США виправдали підлітка, який вбив двох учасників заворушень

Кайл Ріттенгаус, американський підліток, який минулого року застрелив двох чоловіків під час заворушень проти жорстокості поліції у Вісконсині, після гучного процесу був виправданий за всіма звинуваченнями в п'ятницю.

Джерело: AFP, Радіо Свобода

Деталі: Суд присяжних, який приймав рішення 4 дні, визнав 18-річного Ріттенгауса не винним.

На момент скоєного підлітку було 17 років. Стрілянина сталася в серпні 2020 року в місті Кеноша, штат Вісконсін.

Ріттенхаус, який стверджував, що діяв у порядку самооборони, плакав під час винесення вироку, а потім опустився в крісло і обняв свого адвоката, перш ніж вибігти із зали суду.

Загалом Ріттенгаусу були висунуті обвинувачення за п'ятьма пунктами:

в умисному вбивстві

у вбивстві з необережності

у замаху на умисне вбивство

2 обвинувачення в необережній загрозі безпеці.

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