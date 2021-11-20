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В США оправдали подростка, убившего двух участников беспорядков

Суббота, 20 ноября 2021, 02:50
фото: Getty Images

Кайл Риттенхаус, американский подросток, в прошлом году застреливший двух мужчин во время беспорядков против жестокости полиции в Висконсине, после громкого процесса был оправдан по всем обвинениям в пятницу.

Источник: AFP, Радио Свобода

Детали: Суд присяжных, принимавший решение 4 дня, признал 18-летнего Риттенхауса невиновным.

К моменту совершенного подростка было 17 лет. Стрельба произошла в августе 2020 года в городе Кеноша, штат Висконсин.

Риттенхаус, утверждавший, что действовал в порядке самообороны, плакал во время вынесения приговора, а затем опустился в кресло и обнял своего адвоката, прежде чем выбежать из зала суда.

В общей сложности Риттенхаусу были предъявлены обвинения по пяти пунктам:

  • в умышленном убийстве
  • в убийстве по неосторожности
  • в покушении на умышленное убийство
  • 2 обвинения в неосторожной угрозе безопасности.

Предыстория:

  • Протесты в Кеноше начались под лозунгом Black Lives Matter из-за того, что полицейский при задержании тяжело ранил афроамериканца Джейкоба Блейка, выстрелив ему в спину несколько раз.
  • Во время ночных беспорядков вооруженный Риттенхауз приехал в Кеношу из городка в Иллинойсе в 30 километрах оттуда: как он объяснял, чтобы защитить жителей этого города и их собственность.
  • Он застрелил невооруженного Джозефа Розенбаума, пытавшегося отобрать у Риттенхауса винтовку после услышания выстрелов (по словам свидетелей, их сделал кто-то другой).
  • Другой мужчина, застреленный Риттенхаусом, – Энтони Хубер, он ударил вооруженного подростка скейтом, когда тот лежал на земле. Еще один пострадавший, раненый Гейдж Гросскройц, был вооружен пистолетом.

Темы: СШАсуд
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