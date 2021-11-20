В США оправдали подростка, убившего двух участников беспорядков

Кайл Риттенхаус, американский подросток, в прошлом году застреливший двух мужчин во время беспорядков против жестокости полиции в Висконсине, после громкого процесса был оправдан по всем обвинениям в пятницу.

Источник: AFP, Радио Свобода

Детали: Суд присяжных, принимавший решение 4 дня, признал 18-летнего Риттенхауса невиновным.

К моменту совершенного подростка было 17 лет. Стрельба произошла в августе 2020 года в городе Кеноша, штат Висконсин.

Риттенхаус, утверждавший, что действовал в порядке самообороны, плакал во время вынесения приговора, а затем опустился в кресло и обнял своего адвоката, прежде чем выбежать из зала суда.

В общей сложности Риттенхаусу были предъявлены обвинения по пяти пунктам:

в умышленном убийстве

в убийстве по неосторожности

в покушении на умышленное убийство

2 обвинения в неосторожной угрозе безопасности.

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