В США оправдали подростка, убившего двух участников беспорядков
Суббота, 20 ноября 2021, 02:50
Кайл Риттенхаус, американский подросток, в прошлом году застреливший двух мужчин во время беспорядков против жестокости полиции в Висконсине, после громкого процесса был оправдан по всем обвинениям в пятницу.
Источник: AFP, Радио Свобода
Детали: Суд присяжных, принимавший решение 4 дня, признал 18-летнего Риттенхауса невиновным.
К моменту совершенного подростка было 17 лет. Стрельба произошла в августе 2020 года в городе Кеноша, штат Висконсин.
Риттенхаус, утверждавший, что действовал в порядке самообороны, плакал во время вынесения приговора, а затем опустился в кресло и обнял своего адвоката, прежде чем выбежать из зала суда.
В общей сложности Риттенхаусу были предъявлены обвинения по пяти пунктам:
- в умышленном убийстве
- в убийстве по неосторожности
- в покушении на умышленное убийство
- 2 обвинения в неосторожной угрозе безопасности.
Предыстория:
- Протесты в Кеноше начались под лозунгом Black Lives Matter из-за того, что полицейский при задержании тяжело ранил афроамериканца Джейкоба Блейка, выстрелив ему в спину несколько раз.
- Во время ночных беспорядков вооруженный Риттенхауз приехал в Кеношу из городка в Иллинойсе в 30 километрах оттуда: как он объяснял, чтобы защитить жителей этого города и их собственность.
- Он застрелил невооруженного Джозефа Розенбаума, пытавшегося отобрать у Риттенхауса винтовку после услышания выстрелов (по словам свидетелей, их сделал кто-то другой).
- Другой мужчина, застреленный Риттенхаусом, – Энтони Хубер, он ударил вооруженного подростка скейтом, когда тот лежал на земле. Еще один пострадавший, раненый Гейдж Гросскройц, был вооружен пистолетом.