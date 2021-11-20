Усі розділи
Укр / Рус Клуб УП
Укр / Рус
up shop

Бойовики не пустили патруль ОБСЄ у Старомихайлівку і погрожували збити безпілотник

Субота, 20 листопада 2021, 07:46
фото: ОБСЄ

19 листопада на блокпості у Старомихайлівці (непідконтрольний уряду, 15 км на захід від Донецька) два озброєних члени збройних формувань відмовили патрулю СММ у доступі до населеного пункту і погрожували збити безпілотник.

Джерело: звіт СММ ОБСЄ

Деталі: У звіті йдеться про те, що бойовики зізслались на необхідність отримання дозволу від їхніх командирів.

Завданням патруля було уточнити повідомлення про пошкодження цивільних об'єктів у цьому населеному пункті.

Згодом спостерігачам сказали звернутися до старших членів збройних формувань для сприяння доступу до населеного пункту.

Приблизно після 50-хвилинного очікування на блокпості спостерігачі поінформували членів збройних формувань про намір здійснити політ безпілотника над населеним пунктом для уточнення повідомлень про пошкодження.

Після телефонної розмови з командирами члени збройних формувань погрожували збити БПЛА СММ, якщо його буде запущено. Команда Місії не запускала літальний апарат і покинула цей район.

Українська правда
Теми: ОБСЄДонбасвійна


powered by lun.ua
Головне сьогодні

фото"Їхня брехня принижує": на Майдані розгорнули банер із Зеленським і Єрмаком

У Радбезі РФ заявили про ризик провокацій з боку України на кримському напрямку

У Путіна прокоментували дані про можливий напад на Україну

У Києві школярі й студенти повертаються до звичайного навчання

Прем’єр Польщі про Лукашенка й Путіна: "Це лише початок, диктатори не зупиняться"

В Україні запустили "Дунайський експрес"

Усі новини...
ОБСЄ
Місія ОБСЄ зафіксувала 30 танків і гаубицю окупантів у забороненій зоні
Місія ОБСЄ втратила безпілотник біля Перевальська
На Луганщині відновлять роботу КПВВ “Станиця Луганська”
Останні новини
18:05
На капремонт і будівництво витрачено лише 38% коштів, запланованих на рік
17:49
фото"Їхня брехня принижує": на Майдані розгорнули банер із Зеленським і Єрмаком
17:40
За тиждень паливо подешевшало
17:17
У Радбезі РФ заявили про ризик провокацій з боку України на кримському напрямку
16:56
У Брюсселі проходить багатотисячний протест проти коронавірусних обмежень
16:32
Шмигаль про російські війська: Ситуація напружена, але ознак наступу не бачимо
16:14
У Києві за добу 46 смертей від Covid
15:59
Ковід: Австрія оголосила локдаун, країна закривається для туристів
15:13
Більшість німців підтримали б обов’язкову ковід-вакцинацію
14:59
Шмигаль хоче продовжити транзитний контракт з Газпромом на 15 років
Усі новини...