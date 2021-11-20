Бойовики не пустили патруль ОБСЄ у Старомихайлівку і погрожували збити безпілотник

19 листопада на блокпості у Старомихайлівці (непідконтрольний уряду, 15 км на захід від Донецька) два озброєних члени збройних формувань відмовили патрулю СММ у доступі до населеного пункту і погрожували збити безпілотник.

Джерело: звіт СММ ОБСЄ

Деталі: У звіті йдеться про те, що бойовики зізслались на необхідність отримання дозволу від їхніх командирів.

Завданням патруля було уточнити повідомлення про пошкодження цивільних об'єктів у цьому населеному пункті.

Згодом спостерігачам сказали звернутися до старших членів збройних формувань для сприяння доступу до населеного пункту.

Приблизно після 50-хвилинного очікування на блокпості спостерігачі поінформували членів збройних формувань про намір здійснити політ безпілотника над населеним пунктом для уточнення повідомлень про пошкодження.

Після телефонної розмови з командирами члени збройних формувань погрожували збити БПЛА СММ, якщо його буде запущено. Команда Місії не запускала літальний апарат і покинула цей район.