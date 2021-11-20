Усі розділи
Укр Рус Eng  Підтримати УП
Укр Рус Eng
up shop

Бойовики не пустили патруль ОБСЄ у Старомихайлівку і погрожували збити безпілотник

Субота, 20 листопада 2021, 06:46
Бойовики не пустили патруль ОБСЄ у Старомихайлівку і погрожували збити безпілотник
фото: ОБСЄ

19 листопада на блокпості у Старомихайлівці (непідконтрольний уряду, 15 км на захід від Донецька) два озброєних члени збройних формувань відмовили патрулю СММ у доступі до населеного пункту і погрожували збити безпілотник.

Джерело: звіт СММ ОБСЄ

Деталі: У звіті йдеться про те, що бойовики зізслались на необхідність отримання дозволу від їхніх командирів.

Завданням патруля було уточнити повідомлення про пошкодження цивільних об'єктів у цьому населеному пункті.

Згодом спостерігачам сказали звернутися до старших членів збройних формувань для сприяння доступу до населеного пункту.

Приблизно після 50-хвилинного очікування на блокпості спостерігачі поінформували членів збройних формувань про намір здійснити політ безпілотника над населеним пунктом для уточнення повідомлень про пошкодження.

Після телефонної розмови з командирами члени збройних формувань погрожували збити БПЛА СММ, якщо його буде запущено. Команда Місії не запускала літальний апарат і покинула цей район.

Українська правда
Теми: ОБСЄДонбасвійна
Реклама:
Шановні читачі, просимо дотримуватись Правил коментування
Головне сьогодні

Депутату, який підірвав гранати на сесії сільради, повідомили про підозру

Зеленський провів тригодинну Ставку: фортифікації й виробництво зброї

Міністр: Україна та Румунія вирішили 20-річний спір щодо каналу "Дунай – Чорне море"

фотоУ Києві демонтували ще один пам'ятник

Помер емір Кувейту

Мер Лондона відмовив Кличку в наданні автівок, які здали на брухт

Усі новини...
ОБСЄ
Парламентська асамблея ОБСЄ назвала РФ державою-спонсором тероризму
Кулеба вітає звіт ОБСЄ щодо викрадення Росією українських дітей: потужні докази
Росія відмовилась платити внески до Парламентської асамблеї ОБСЄ
Останні новини
20:13
Підрив гранат на сесії на Закарпатті: один із потерпілих помер
20:10
оновленоУ Києві та низці областей оголошували тривогу через загрозу балістики
19:59
Колись наближеного до Папи кардинала засудили на 5,5 року за фінансові злочини
19:47
Найбільше ворог атакує на Авдіївському напрямку – зведення Генштабу
19:38
За даними ЗМІ, Австрія досі блокує 12-й пакет санкцій ЄС проти Росії
19:27
Угорщина шантажує Болгарію щодо вступу в Шенген через податок на російський газ
19:15
Депутату, який підірвав гранати на сесії сільради, повідомили про підозру
19:01
Добровольці в армії Естонії вивчатимуть досвід України в застосуванні дронів
18:57
Зеленський про збиття ракет: Patriot, NASAMS, Gepard працюють на відмінно
18:52
Сійярто просить не вірити "таблоїдам", які писали про приниження Орбана на саміті ЄС
Усі новини...
Реклама: