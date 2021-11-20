Боевики не пустили патруль ОБСЕ в Старомихайловку и угрожали сбить беспилотник

19 ноября на блокпосте в Старомихайловке (неподконтрольный правительству, 15 км к западу от Донецка) два вооруженных члена вооруженных формирований отказали патрулю СММ в доступе к населенному пункту и угрожали сбить беспилотник.

Источник: отчет СММ ОБСЕ

Детали: В отчете говорится, что боевики сослались на необходимость получения разрешения от их командиров.

Задачей патруля было уточнить сообщение о повреждении гражданских объектов в этом населенном пункте.

Впоследствии наблюдателям сказали обратиться к старшим членам вооруженных формирований для содействия в доступе к населенному пункту.

Приблизительно после 50-минутного ожидания на блокпосте наблюдатели проинформировали членов вооруженных формирований о намерении совершить полет беспилотника над населенным пунктом для уточнения сообщений о повреждениях.

После телефонного разговора с командирами члены вооруженных формирований угрожали сбить БПЛА СММ, если он будет запущен. Команда Миссии не запускала летательный аппарат и покинула этот район.