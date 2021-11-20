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США й Велика Британія можуть бойкотувати Олімпіаду в Китаї

Субота, 20 листопада 2021, 09:42
США й Велика Британія можуть бойкотувати Олімпіаду в Китаї
Фото з olympics.com

Лідери Сполучених Штатів Америки та Великої Британії не виключають дипломатичного бойкоту зимових Олімпійських ігор 2022 року у Пекіні на знак протесту проти дій Китаю у сфері прав людини. 

Джерело: "Reuters" і "The Times"

Деталі: Про можливий бойкот Олімпіади у Китаї заявили президент США Джозеф Байден та прем'єр-міністр Великої Британії Борис Джонсон. 

Спершу Байден заявив, що Сполучені Штати розглядають можливість дипломатичного бойкоту Олімпіади в Пекіні через порушення прав людини в Китаї, включно з тим, що Вашингтон вважає геноцидом проти мусульманських меншин.

Згодом Джонсон заявив, що розглядає можливість дипломатичного бойкоту зимових Олімпійських ігор у Пекіні.

Якщо таке рішення буде прийнято, перших осіб чи офіційних представників цих держав на найближчих Олімпійських іграх не буде. 

XXIV зимові Олімпійські ігри мають пройти у Пекіні з 4 до 20 лютого 2022 року, а Паралімпійські – з 4 до 13 березня.

"Українська правда" у Threads

Теми: СШАВелика БританіяКитайОлімпіадаміжнародні відносини
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