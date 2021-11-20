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США и Великобритания могут бойкотировать Олимпиаду в Китае

Суббота, 20 ноября 2021, 10:42
Фото с olympics.com

Лидеры Соединенных Штатов Америки и Великобритании не исключают дипломатического бойкота зимних Олимпийских игр 2022 года в Пекине в знак протеста против действий Китая в сфере прав человека.

Источник: "Reuters" и "The Times"

Детали: О возможном бойкоте Олимпиады в Китае заявили президент США Джозеф Байден и премьер-министр Великобритании Борис Джонсон.

Сначала Байден заявил, что Соединенные Штаты рассматривают возможность дипломатического бойкота Олимпиады в Пекине из-за нарушений прав человека в Китае, включая то, что Вашингтон считает геноцидом против мусульманских меньшинств.

Затем Джонсон заявил, что рассматривает возможность дипломатического бойкота зимних Олимпийских игр в Пекине.

Если такое решение будет принято, первых лиц или официальных представителей этих государств на ближайших Олимпийских играх не будет.

XXIV зимние Олимпийские игры должны пройти в Пекине с 4 по 20 февраля 2022 года, а Паралимпийские – с 4 по 13 марта.

Темы: СШАВеликобританияКитайОлимпиадамеждународные отношения
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