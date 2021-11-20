Окупований Крим побив добовий максимум хворих на Covid
Субота, 20 листопада 2021, 11:21
В окупованому Росією Криму за добу 19 листопада зафіксували 886 випадків Covid-19 – це максимум із початку пандемії.
Джерело: "Крыминформ" із посиланням на дані окупаційної влади
Деталі: При цьому за минулу добу на Кримському півострові одужали 885 осіб, у яких було підтверджено коронавірус.
У п'ятницю кримські лабораторії досліджували біоматеріал 6 873 осіб.
Усього за час пандемії в Криму було виявлено 113 018 позитивних тестів на Covid-19, одужали від коронавірусної хвороби – 100 697.