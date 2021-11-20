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Окупований Крим побив добовий максимум хворих на Covid

Субота, 20 листопада 2021, 10:21
Окупований Крим побив добовий максимум хворих на Covid
Фото Крыминформ

В окупованому Росією Криму за добу 19 листопада зафіксували 886 випадків Covid-19 – це максимум із початку пандемії.

Джерело: "Крыминформ" із посиланням на дані окупаційної влади

Деталі: При цьому за минулу добу на Кримському півострові одужали 885 осіб, у яких було підтверджено коронавірус.

У п'ятницю кримські лабораторії досліджували біоматеріал 6 873 осіб.

Усього за час пандемії в Криму було виявлено 113 018 позитивних тестів на Covid-19, одужали від коронавірусної хвороби – 100 697.

Теми: КримепідеміяCovid-2019коронавірус
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