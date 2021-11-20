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Оккупированный Крым побил суточный максимум больных Covid

Суббота, 20 ноября 2021, 10:21
Оккупированный Крым побил суточный максимум больных Covid
Фото Крыминформ

В оккупированном Россией Крыму за сутки 19 ноября зафиксировали 886 случаев Covid-19 – это максимум с начала пандемии. 

Источник: "Крыминформ" со ссылкой на данные оккупационных властей

Детали  При этом за истекшие сутки на Крымском полуострове выздоровели 885 человек, у которых был подтвержден коронавирус.

В пятницу крымские лаборатории исследовали биоматериал 6 873 человека.

Всего за время пандемии в Крыму было выявлено 113 018 положительных тестов на  Covid-19, выздоровели от коронавирусной болезни – 100 697.

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Темы: КрымэпидемияCovid-2019коронавирус
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