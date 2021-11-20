Оккупированный Крым побил суточный максимум больных Covid

В оккупированном Россией Крыму за сутки 19 ноября зафиксировали 886 случаев Covid-19 – это максимум с начала пандемии.

Источник: "Крыминформ" со ссылкой на данные оккупационных властей

Детали При этом за истекшие сутки на Крымском полуострове выздоровели 885 человек, у которых был подтвержден коронавирус.

В пятницу крымские лаборатории исследовали биоматериал 6 873 человека.

Всего за время пандемии в Крыму было выявлено 113 018 положительных тестов на Covid-19, выздоровели от коронавирусной болезни – 100 697.