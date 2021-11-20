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У Сенаті США запропонували санкції проти РФ на випадок вторгнення в Україну

Субота, 20 листопада 2021, 10:45
У Сенаті США запропонували санкції проти РФ на випадок вторгнення в Україну
Фото senate.gov

Голова комітету Сенату США з закордонних справ Боб Менендес вніс поправку, яка спричинить каскад санкцій проти високопоставлених російських чиновників, газопроводу "Північний потік-2", великих фінансових установ, трансакцій з державним боргом тощо у разі вторгнення в Україну.

Про це, як пише "Європейська правда", повідомляє портал Axios.

Як зазначається, у США б'ють тривогу через масове нарощування військових Росії на східному кордоні України. Загроза санкцій має послужити потужним стримуючим фактором проти президента Росії Владіміра Путіна.

Пропозиція Менендеса була представлена ​​пізно ввечері в четвер як поправка до оборонного бюджету, за який Сенат голосуватиме після перерви на День подяки.

Поправка вимагатиме від президента Байдена ввести санкції та заборони на видачу віз проти вищих російських військових і розвідників, які планують або здійснюють вторгнення в Україну, а також дозволить додаткову військову допомогу Києву.

Крім того, поправка передбачає санкції проти російських банків, державних підприємств, а також критично важливих нафтогазових і мінеральних секторів. Також мають бути заборонені операції з первинним і вторинним суверенним боргом, що завдало б серйозного удару по економіці Росії.

Передбачені також санкції щодо будь-якої компанії чи корпоративного службовця, що бере участь у плануванні або експлуатації "Північного потоку-2".

Республіканці в Сенаті наполягають на голосуванні за власну поправку щодо санкцій щодо проєкту газопроводу зараз — до будь-якого потенційного російського вторгнення.

Президент України Володимир Зеленський цього тижня публічно закликав сенаторів підтримати цю поправку, намагаючись заблокувати трубопровід.

Нагадаємо, генеральний секретар НАТО Єнс Столтенберг закликав Росію продемонструвати прозорість щодо нарощування військ біля кордонів України.

Теми: санкціїСШАРосія
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