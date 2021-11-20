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В Сенате США предложили санкции против РФ на случай вторжения в Украину

Суббота, 20 ноября 2021, 11:45
Фото senate.gov

Глава комитета Сената США по иностранным делам Боб Менендес внес поправку, которая повлечет за собой каскад санкций против высокопоставленных российских чиновников, газопровода "Северный поток-2", крупных финансовых учреждений, трансакций с государственным долгом и т.п. в случае вторжения в Украину.

Об этом, как пишет "Европейская правда", сообщает портал Axios.

Как отмечается, в США бьют тревогу из-за массового наращивания военных России на восточной границе Украины. Угроза санкций должна стать мощным сдерживающим фактором против президента России Владимира Путина.

Предложение Менендеса было представлено поздно вечером в четверг в качестве поправки в оборонный бюджет, за который Сенат будет голосовать после перерыва в День благодарения.

Поправка потребует от президента Байдена ввести санкции и запреты на выдачу виз против высших российских военных и разведчиков, планирующих или осуществляющих вторжение в Украину, а также позволит дополнительную военную помощь Киеву.

Кроме того, поправка предусматривает санкции против российских банков, государственных предприятий и критически важных нефтегазовых и минеральных секторов. Также должны быть запрещены операции с первичным и вторичным суверенным долгом, что нанесло бы серьезный удар по экономике России.

Предусмотрены также санкции в отношении любой компании или корпоративного служащего, участвующего в планировании или эксплуатации Северного потока-2.

Республиканцы в Сенате настаивают на голосовании за собственную поправку по санкциям по проекту газопровода сейчас — до любого потенциального российского вторжения.

Президент Украины Владимир Зеленский на этой неделе публично призвал сенаторов поддержать эту поправку, пытаясь заблокировать трубопровод.

Напомним, генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг призвал Россию продемонстрировать прозрачность по наращиванию войск у границ Украины.

Темы: санкцииСШАРосcия
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