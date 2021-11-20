У Львові маршрутка збила двох жінок, одну “протягнула” аж до кінцевої

У центрі Львова маршрутка збила двох пішоходів, внаслідок чого одна жінка загинула, друга потрапила до лікарні. Водій із місця ДТП поїхав, але поліцейські вже затримали його.

Джерело: поліція Львівської області

Деталі: Дорожньо-транспортна пригода сталася близько 6-ї ранку в суботу, 20 листопада, на перехресті вулиці Дорошенка та проспекту Свободи у Львові.

47-річний водій маршрутки №138, повертаючи з вулиці Дорошенка на проспект Свободи, здійснив наїзд на двох львів'янок 48 та 67 років, які йшли пішохідним переходом.

Водій, не зупиняючись, поїхав з місця ДТП.

Тут і далі фото поліції

В результаті наїзду одну жінку відкинуло на проїжджу частину дороги. Вона отримала тілесні ушкодження та була госпіталізована.

Згодом патрульні поліцейські виявили транспортний засіб на кінцевій зупинці на вулиці Джорджа Вашингтона.

Неподалік від маршрутки виявили тіло другої постраждалої, 48-річної львів’янки: жінка зачепилася за кузов і автобус протягнув її з місця ДТП аж до кінцевої.

Під час огляду транспортного засобу правоохоронці виявили характерні пошкодження переднього бампера.

Водія затримали у порядку ст.208 Кримінального процесуального кодексу України. Невдовзі суд обере йому запобіжний захід.

Слідчі відкрили кримінальне провадження за ч.2 ст.286 Кримінального кодексу України (порушення правил безпеки дорожнього руху, що спричинило смерть потерпілого). Санкція статті передбачає покарання – позбавлення волі на строк від 3 до 8 років із позбавленням права керувати транспортними засобами на строк до 3 років або без такого.

Правоохоронці встановлюють всі обставини події.