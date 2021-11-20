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Во Львове маршрутка сбила двух женщин, одну "протащила" аж до конечной

Суббота, 20 ноября 2021, 11:07
Во Львове маршрутка сбила двух женщин, одну протащила аж до конечной
Фото полиции Львовской области

В центре Львова маршрутка сбила двух пешеходов, в результате чего одна женщина погибла, вторая попала в больницу. Водитель с места ДТП уехал, но полицейские уже задержали его.

Источник: полиция Львовской области

Детали: Дорожно-транспортное происшествие произошло около 6 утра в субботу, 20 ноября, на перекрестке улицы Дорошенко и проспекта Свободы во Львове.

47-летний водитель маршрутки №138, поворачивая с улицы Дорошенко на проспект Свободы, совершил наезд на двух львовянок 48 и 67 лет, которые шли по пешеходному переходу.

Водитель, не останавливаясь, уехал с места ДТП.

 
Тут и далее фото полиции

В результате наезда одну женщину отбросило на проезжую часть дороги. Она получила телесные повреждения и была госпитализирована.

Позже патрульные полицейские обнаружили транспортное средство на конечной остановке на улице Джорджа Вашингтона.

Недалеко от маршрутки обнаружили тело второй пострадавшей, 48-летней львовянки: женщина зацепилась за кузов и автобус протащил ее с места ДТП до конечной.

 

В ходе осмотра транспортного средства правоохранители обнаружили характерные повреждения переднего бампера.

 

Водитель задержан в порядке ст. 208 Уголовного процессуального кодекса Украины. Вскоре суд изберет ему меру пресечения.

Следователи открыли уголовное производство по ч.2 ст.286 Уголовного кодекса Украины (нарушение правил безопасности дорожного движения, повлекшее смерть потерпевшего). Санкция статьи предусматривает лишение свободы сроком от 3 до 8 лет с лишением права управлять транспортными средствами сроком до 3 лет или без такового.

Правоохранители устанавливают все обстоятельства произошедшего.

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Темы: ДТПЛьвов
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