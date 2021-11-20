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"Драми немає": президент Болгарії пояснив свої слова про "російський Крим"

Субота, 20 листопада 2021, 13:11
Драми немає: президент Болгарії пояснив свої слова про російський Крим
Румен Радев, фото з офіцйного сайту m.president.bg

Президент Болгарії Румен Радев повторив свої слова про "російський Крим", хоча і визнав, що анексія була порушенням міжнародного права.

Про це, як пише "Європейська правда", повідомляє канал bTV.

"Драми немає. Питання абсолютно зрозуміле. Анексія Криму це порушення міжнародного права, але як я говорив минулого вечора, є реалії в політиці і на даний момент Крим належить Росії" - сказав Радев.

Також тему прокоментувала віцепрезидентка і кандидат на новий термін Іліана Йотова.

"Ми вже тривалий час були частиною тих європейських лідерів, як пані Меркель, пан Макрон, які виступають за відновлення самітів ЄС-Росія, де всі ці питання мають бути винесені на переговори. На думку багатьох експертів і лідерів в Європі, ці зустрічі потрібно відновити. Все потрібно вирішувати за столом переговорів", - сказала Йотова.

Нагадаємо, президент Болгарії Румен Радев, який хоче переобратися на другий термін, під час дебатів кандидатів у президенти 18 листопада заявив, що вважає Крим російською територією, а антиросійські санкції ЄС - неефективними.

У зв’язку з цими заявами МЗС України запросило посла Болгарії в Києві Костадіна Коджабашева. 

За інформацією МЗС, посол Костадін Коджабашев запевнив у незмінній позиції Болгарії щодо підтримки територіальної цілісності України, у тому числі Криму як невід’ємної частини території української держави, та зусиль з деокупації півострова, зокрема шляхом участі Болгарії в роботі Кримської платформи.

Румен Радев має високі шанси переобратись на посаду. У першому турі президентських виборів він набрав 49,42% голосів, а його головний опонент Анастас Герджиков - 22,83%.

Варто відзначити, що Радев має послідовно проросійські погляди. Одразу після своєї перемоги на виборах у 2016 році він оголосив, що працюватиме над відмовою ЄС від санкцій проти Росії, і згодом відзначився відповідними заявами.

А до цього він заявляв, що Крим є українським де-юре, але російським де-факто, і що Росія не є ворогом Болгарії.

"Українська правда" у Threads

Теми: КримБолгаріяРосіяокупаціясвіт
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