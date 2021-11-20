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"Драмы нет": президент Болгарии объяснил свои слова о "российском Крыме"

Суббота, 20 ноября 2021, 13:11
Драмы нет: президент Болгарии объяснил свои слова о российском Крыме
Румен Радев, фото с официального сайта m.president.bg

Президент Болгарии Румен Радев повторил свои слова о "российском Крыме", хотя и признал, что аннексия была нарушением международного права.

Об этом, как пишет "Европейская правда", сообщает канал bTV.

"Драмы нет. Вопрос совершенно понятный. Анексия Крыма это нарушение международного права, но как я говорил в прошлый вечер, есть реалии в политике и на данный момент Крым принадлежит России" - сказал Радев.

Также тему прокомментировала вице-президент и кандидат на новый срок Илиана Йотова.

"Мы уже долгое время были частью тех европейских лидеров, как госпожа Меркель, господин Макрон, которые выступают за возобновление саммитов ЕС-Россия, где все эти вопросы должны быть вынесены на переговоры. По мнению многих экспертов и лидеров в Европе, эти встречи следует возобновить. Все нужно решать за столом переговоров", – сказала Йотова.

Напомним, президент Болгарии Румен Радев, желающий переизбраться на второй срок, во время дебатов кандидатов в президенты 18 ноября заявил, что считает Крым российской территорией, а антироссийские санкции ЕС – неэффективными.

В связи с этими заявлениями МИД Украины пригласил посла Болгарии в Киеве Костадина Коджабашева.

По информации МИД, посол Костадин Коджабашев заверил в неизменной позиции Болгарии по поддержке территориальной целостности Украины, в том числе Крыма как неотъемлемой части территории украинского государства, и усилий по деоккупации полуострова, в частности путем участия Болгарии в работе Крымской платформы.

У Радева высокие шансы переизбраться на должность. В первом туре президентских выборов он набрал 49,42% голосов, а его главный оппонент Анастас Герджиков – 22,83%.

Стоит отметить, что у Радева - последовательно пророссийские взгляды. Сразу после своей победы на выборах в 2016 году он заявил, что будет работать над отказом ЕС от санкций против России.

А до этого он заявлял, что Крым является украинским де-юре, но российским де-факто, и что Россия не является врагом Болгарии.

"Украинская правда" в Threads

Темы: КрымБолгарияРосcияоккупациямир
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