Все разделы
Укр / Рус Клуб УП
Укр / Рус
up shop

"Драмы нет": президент Болгарии объяснил свои слова о "российском Крыме"

Суббота, 20 ноября 2021, 14:11
Румен Радев, фото с официального сайта m.president.bg

Президент Болгарии Румен Радев повторил свои слова о "российском Крыме", хотя и признал, что аннексия была нарушением международного права.

Об этом, как пишет "Европейская правда", сообщает канал bTV.

"Драмы нет. Вопрос совершенно понятный. Анексия Крыма это нарушение международного права, но как я говорил в прошлый вечер, есть реалии в политике и на данный момент Крым принадлежит России" - сказал Радев.

Также тему прокомментировала вице-президент и кандидат на новый срок Илиана Йотова.

"Мы уже долгое время были частью тех европейских лидеров, как госпожа Меркель, господин Макрон, которые выступают за возобновление саммитов ЕС-Россия, где все эти вопросы должны быть вынесены на переговоры. По мнению многих экспертов и лидеров в Европе, эти встречи следует возобновить. Все нужно решать за столом переговоров", – сказала Йотова.

Напомним, президент Болгарии Румен Радев, желающий переизбраться на второй срок, во время дебатов кандидатов в президенты 18 ноября заявил, что считает Крым российской территорией, а антироссийские санкции ЕС – неэффективными.

В связи с этими заявлениями МИД Украины пригласил посла Болгарии в Киеве Костадина Коджабашева.

По информации МИД, посол Костадин Коджабашев заверил в неизменной позиции Болгарии по поддержке территориальной целостности Украины, в том числе Крыма как неотъемлемой части территории украинского государства, и усилий по деоккупации полуострова, в частности путем участия Болгарии в работе Крымской платформы.

У Радева высокие шансы переизбраться на должность. В первом туре президентских выборов он набрал 49,42% голосов, а его главный оппонент Анастас Герджиков – 22,83%.

Стоит отметить, что у Радева - последовательно пророссийские взгляды. Сразу после своей победы на выборах в 2016 году он заявил, что будет работать над отказом ЕС от санкций против России.

А до этого он заявлял, что Крым является украинским де-юре, но российским де-факто, и что Россия не является врагом Болгарии.

Темы: КрымБолгарияРосcияоккупациямир
powered by lun.ua
Главное сегодня

Боевики просят Путина, чтобы россияне могли официально "служить" в ОРДЛО – разведка

фото, видеоКива живет в незадекларированном имении под Киевом за 21 миллион – СМИ

Новости 22 ноября: возможное наступление РФ, катера для ВСУ в Черном море

13 квартир в Киеве, дома, дача: Шахова подозревают в недекларировании 60 млн – источники

В Украине Януковичу напомнили, что 13 лет тюрьмы сами себя не отсидят

Лукашенко обещает сесть за стол переговоров с Тихановской, если Путин сделает то же с Навальным

Все новости...
Крым
Оккупированный Крым побил суточный максимум больных Covid
Главные новости пятницы и ночи: коронавирус в Украине, президент Болгарии о Крыме
Новости 19 ноября: коронавирус в Украине, президент Болгарии о Крыме
Последние новости
23:52
Возможное наступление РФ: США и Британия пообещали Резникову "действовать на опережение"
23:25
Мокрый снег и дожди ожидают в Украине на этой неделе
22:53
С начала года в Германию из Беларуси въехали более 10 тысяч нелегалов
22:31
Боевики просят Путина, чтобы россияне могли официально "служить" в ОРДЛО – разведка
22:04
Новости экономики: Казахстан отправляет уголь Украине морем, Маск перенес запуск украинского спутника
21:56
"Газпром" пригрозил Молдове остановкой поставок газа
21:38
фото, видеоКива живет в незадекларированном имении под Киевом за 21 миллион – СМИ
21:21
Фонд госимущества сорвал план поступлений от приватизации – Шмигаль
21:12
Новости 22 ноября: возможное наступление РФ, катера для ВСУ в Черном море
20:53
Курс гривни к доллару продолжает снижаться
Все новости...