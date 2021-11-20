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"Шахтар" в останні хвилини вирвав перемогу у "Руха"

Субота, 20 листопада 2021, 19:12
Фото ФК "Шахтар"

У матчі 15 туру української Прем'єр-ліги донецький "Шахтар" з рахунком 2:0 здолав "Рух" з Винників.

Джерело: гра, що пройшла у суботу, 20 листопада, у Києві на НСК "Олімпійський"

Деталі: Донецька команда не зуміла легко обіграти "Рух", що бореться за виживання в УПЛ. У перші 45-ть хвилин моментів біля воріт "Руха" майже не було. Гірники видали пару ударів, що не вийшли складними для воротаря гостей Юрія Паньківа. "Рух" добре оборонявся і не дав створити "Шахтарю" щось небезпечне біля своїх воріт.

На початку другого тайму у "Руха" добре виходило вести гру, а "Шахтар" ніяк не міг пробити Паньківа. На 58-й хвилині удар Михайла Мудрика відбиває голкіпер "Руха".

Вирішальними у цій зустрічі стали останні десять хвилин. Спочатку Манор Соломон ударом з кута штрафного майданчка струсонув стійку воріт. На 86-й хвилині донецька команда повела в рахунку. Маркос Антоіно ударом з метрів 18-ти поцілив у верхній кут воріт Паньківа - 1:0. За хвилину тренерський штаб "Шахтаря" залишився у меншості. За надмірну емоційність був вилучений наставник донеччан Де Дзербі.

На 87-й хвилині "Шахтар" забиває другий гол. Тете вибіг сам на сам з Паньківим і запустив м'яч поміж ніг голкіпера "Руха" - 2:0. Міг "Рух" забити в цій грі і свій гол, але удар головою Остапа Притули з пари метрів відбив Анатолій Трубін.

Микола Аврамчук, УП
Теми: футболспорт


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