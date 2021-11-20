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"Шахтер" в последние минуты вырвал победу у "Руха"

Суббота, 20 ноября 2021, 18:12
Шахтер в последние минуты вырвал победу у Руха
Фото ФК "Шахтер"

В матче 15 тура украинской Премьер-лиги донецкий "Шахтер" со счетом 2:0 одолел "Рух" из Винников

Источник: игра, прошедшая в субботу, 20 ноября, в Киеве на НСК "Олимпийский"

Детали: Донецкая команда не сумела легко обыграть "Рух", борющийся за выживание в УПЛ. В первые 45 минут моментов у ворот "Руха" почти не было. Горняки выдали пару ударов, не получившихся сложными для вратаря гостей Юрия Панькива. "Рух" хорошо оборонялся и не дал создать "Шахтеру" что-то опасное у своих ворот.

В начале второго тайма у "Руха" хорошо получалось вести игру, а "Шахтер" никак не мог пробить Панькива. На 58-й минуте удар Михаила Мудрика отбивает голкипер "Руха".

Решающими в этой встрече стали последние десять минут. Сначала Манор Соломон ударом с угла штрафной площадки встряхнул стойку ворот. На 86-й минуте донецкая команда повела в счете. Маркос Антоино ударом с метров 18 попал в верхний угол ворот Панькива - 1:0. Через минуту тренерский штаб "Шахтера" остался в меньшинстве. За чрезмерную эмоциональность был удален наставник дончан Де Дзерби.

На 87-й минуте "Шахтер" забивает второй гол. Тете выбежал один на один с Панькивым и запустил мяч между ног голкипера "Руха" - 2:0. Мог "Рух" забить в этой игре и свой гол, но удар головой Остапа Притулы с пары метров отразил Анатолий Трубин.

Николай Аврамчук, УП
Темы: футболспорт
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