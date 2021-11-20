Усі розділи
Укр / Рус Клуб УП
Укр / Рус
up shop

Аби чиновники вживали уточнення "за кошти платників податків": президент розгляне петицію

Субота, 20 листопада 2021, 19:44
Фото ГО "Ціна держави"

Петиція на сайті президента України про зобов'язання чиновників використовувати поняття "кошти платників податків" набрала необхідні 25 тисяч підписів громадян, відтак Володимир Зеленський має її розглянути.

Джерело: сайт електронних петицій, громадська організація "Ціна держави" у Facebook

Деталі: Автор петиції – виконавчий директор CASE Україна Микола Боярчук – вказує, що чиновники часто використовують кошти платників податків для особистого політичного піару.

За його словами, робота, яку держслужбовці повинні виконувати у щоденному режимі (зокрема будівництво доріг, об’єктів соціального призначення тощо) іноді видається ними як особисте досягнення. Саме тому найняті українцями на держслужбу люди мають чітко вказувати, що їх робоча діяльність фінансується за рахунок платників податків.  

Дослівно петиція: "Не вказується, за чий рахунок виконуються роботи, що може створювати у людей оманливе враження про джерела походження коштів на створення тих чи інших інфраструктурних об’єктів чи об’єктів соціального значення. Вимагаємо на усіх інформаційних матеріалах про діяльність, що фінансується коштом платників податків, додавати напис, не менше 25% площі інформаційного матеріалу, "за кошти платників податків" відповідно до контексту.

Вимога стосується також об’єктів, які створюються за позичені кошти, оскільки держава отримує позики під гарантію майбутніх податкових надходжень, тобто державні позики також лягають на плечі платника податків".

Скрін з сайту петицій
Скрін з сайту петицій

Передісторія: 21 вересня на сайті президента з'явилася петиція №22/123558-еп з пропозицією зобов'язати державних службовців та політиків вказувати, що їх діяльність оплачується громадянами. На Facebook-сторінці ГО "Ціна держави" тоді наголосили: "Влада повинна, в першу чергу, дякувати платникам податків за можливість будувати/ремонтувати дороги, зводити мости, відновлювати пам'ятки архітектури тощо, а не перетворювати наші гроші на інструмент для власного піару".

Українська правда
Теми: податкипетиціяукраїнцібюджет


powered by lun.ua
Головне сьогодні

МВФ погодив виділення Україні другого траншу у 700 мільйонів доларів

Бойовики просять Путіна, аби росіяни могли офіційно "служити" в ОРДЛО – розвідка

фото, відеоКива живе у незадекларованому маєтку під Києвом за 21 мільйон – ЗМІ

Новини 22 листопада: можливий наступ РФ, катери для ЗСУ в Чорному морі

13 квартир у Києві, будинки, дача: Шахова підозрюють у недекларуванні 60 млн – джерела

В Україні Януковичу нагадали, що 13 років тюрми самі себе не відсидять

Усі новини...
податки
Рада зняла з розгляду у четвер податковий законопроєкт №5600
Уряд звільнив від ПДВ ввезене обладнання для виготовлення вакцин від COVID
Рада на вимогу Зеленського проведе позачергове засідання: що розглядатимуть
Останні новини
03:55
8 людей загинули після перестрілки з поліцією Ріо-де-Жанейро
02:50
Водій в'їхав у різдвяний парад у США навмисно — поліція
01:51
Джонсон: Поки нема підстав повертати COVID-обмеження в Британії
00:50
ВіДЕОУ Харкові патрульні зупинили авто "слуги" Куницького — ЗМІ
00:15
МВФ погодив виділення Україні другого траншу у 700 мільйонів доларів
23:52
Можливий наступ РФ: США та Британія пообіцяли Резнікову "діяти на випередження"
23:25
Мокрий сніг та дощі очікують в Україні цього тижня
22:53
З початку року до Німеччини з Білорусі в’їхали понад 10 тисяч нелегалів
22:31
Бойовики просять Путіна, аби росіяни могли офіційно "служити" в ОРДЛО – розвідка
22:04
Новини економіки: Казахстан надсилає вугілля Україні морем, Маск переніс запуск українського супутника
Усі новини...