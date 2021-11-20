Аби чиновники вживали уточнення "за кошти платників податків": президент розгляне петицію

Петиція на сайті президента України про зобов'язання чиновників використовувати поняття "кошти платників податків" набрала необхідні 25 тисяч підписів громадян, відтак Володимир Зеленський має її розглянути.

Джерело: сайт електронних петицій, громадська організація "Ціна держави" у Facebook

Деталі: Автор петиції – виконавчий директор CASE Україна Микола Боярчук – вказує, що чиновники часто використовують кошти платників податків для особистого політичного піару.

За його словами, робота, яку держслужбовці повинні виконувати у щоденному режимі (зокрема будівництво доріг, об’єктів соціального призначення тощо) іноді видається ними як особисте досягнення. Саме тому найняті українцями на держслужбу люди мають чітко вказувати, що їх робоча діяльність фінансується за рахунок платників податків.

Дослівно петиція: "Не вказується, за чий рахунок виконуються роботи, що може створювати у людей оманливе враження про джерела походження коштів на створення тих чи інших інфраструктурних об’єктів чи об’єктів соціального значення. Вимагаємо на усіх інформаційних матеріалах про діяльність, що фінансується коштом платників податків, додавати напис, не менше 25% площі інформаційного матеріалу, "за кошти платників податків" відповідно до контексту.

Вимога стосується також об’єктів, які створюються за позичені кошти, оскільки держава отримує позики під гарантію майбутніх податкових надходжень, тобто державні позики також лягають на плечі платника податків".

Скрін з сайту петицій

Передісторія: 21 вересня на сайті президента з'явилася петиція №22/123558-еп з пропозицією зобов'язати державних службовців та політиків вказувати, що їх діяльність оплачується громадянами. На Facebook-сторінці ГО "Ціна держави" тоді наголосили: "Влада повинна, в першу чергу, дякувати платникам податків за можливість будувати/ремонтувати дороги, зводити мости, відновлювати пам'ятки архітектури тощо, а не перетворювати наші гроші на інструмент для власного піару".