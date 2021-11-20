Чтобы чиновники использовали уточнение "за средства налогоплательщиков": президент рассмотрит петицию

Петиция на сайте президента Украины об обязательном использовании чиновниками понятия "средства налогоплательщиков" набрала необходимые 25 тысяч подписей граждан, поэтому Владимир Зеленский должен ее рассмотреть.

Источник: сайт электронных петиций, "Ціна держави" в Facebook

Детали: Автор петиции – исполнительный директор "CASE Украина" Николай Боярчук – указывает, что чиновники часто используют средства налогоплательщиков для личного политического пиара.

По его словам, работа, которую госслужащие должны выполнять в ежедневном режиме (в частности, строительство дорог, объектов социального назначения и т.п.) иногда представляется ими как личное достижение. Именно поэтому нанятые украинцами на госслужбу люди должны четко указывать, что их рабочая деятельность финансируется за счет налогоплательщиков.

Дословно петиция: "Не указывается, за чей счет выполняются работы, которые могут создавать у людей обманчивое впечатление об источниках происхождения средств на создание тех или иных инфраструктурных объектов или объектов социального значения. Требуем на всех информационных материалах о деятельности за счет налогоплательщиков, добавлять надпись, не менее 25% площади информационного материала, "за средства налогоплательщиков" в соответствии с контекстом.

Требование касается также объектов, которые создаются за ссудные средства, поскольку государство получает ссуды под гарантию будущих налоговых поступлений, то есть государственные ссуды также ложатся на плечи налогоплательщика".

Скрин с сайта петиций

Предыстория: 21 сентября на сайте президента появилась петиция №22/123558-еп с предложением обязать государственных служащих и политиков указывать, что их деятельность оплачивается гражданами. На Facebook-странице общественной организации "Ціна держави" тогда подчеркнули: "Власть должна в первую очередь благодарить налогоплательщиков за возможность строить/ремонтировать дороги, возводить мосты, восстанавливать памятники архитектуры и т.п., а не превращать наши деньги в инструмент для собственного пиара".