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Чтобы чиновники использовали уточнение "за средства налогоплательщиков": президент рассмотрит петицию

Суббота, 20 ноября 2021, 18:44
Чтобы чиновники использовали уточнение за средства налогоплательщиков: президент рассмотрит петицию
Фото ОО "Ціна держави"

Петиция на сайте президента Украины об обязательном использовании чиновниками понятия "средства налогоплательщиков" набрала необходимые 25 тысяч подписей граждан, поэтому Владимир Зеленский должен ее рассмотреть.

Источник: сайт электронных петиций, "Ціна держави" в Facebook

Детали: Автор петиции – исполнительный директор "CASE Украина" Николай Боярчук – указывает, что чиновники часто используют средства налогоплательщиков для личного политического пиара.

По его словам, работа, которую госслужащие должны выполнять в ежедневном режиме (в частности, строительство дорог, объектов социального назначения и т.п.) иногда представляется ими как личное достижение. Именно поэтому нанятые украинцами на госслужбу люди должны четко указывать, что их рабочая деятельность финансируется за счет налогоплательщиков.

Дословно петиция: "Не указывается, за чей счет выполняются работы, которые могут создавать у людей обманчивое впечатление об источниках происхождения средств на создание тех или иных инфраструктурных объектов или объектов социального значения. Требуем на всех информационных материалах о деятельности за счет налогоплательщиков, добавлять надпись, не менее 25% площади информационного материала, "за средства налогоплательщиков" в соответствии с контекстом.

Требование касается также объектов, которые создаются за ссудные средства, поскольку государство получает ссуды под гарантию будущих налоговых поступлений, то есть государственные ссуды также ложатся на плечи налогоплательщика".

Скрин с сайта петиций
Скрин с сайта петиций

Предыстория: 21 сентября на сайте президента появилась петиция №22/123558-еп с предложением обязать государственных служащих и политиков указывать, что их деятельность оплачивается гражданами. На Facebook-странице общественной организации "Ціна держави" тогда подчеркнули: "Власть должна в первую очередь благодарить налогоплательщиков за возможность строить/ремонтировать дороги, возводить мосты, восстанавливать памятники архитектуры и т.п., а не превращать наши деньги в инструмент для собственного пиара".

Украинская правда
Темы: налогипетицияукраинцыбюджет
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